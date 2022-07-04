ريبورتاج: فرق الإطفاء الأوكرانية.. بين إخماد الحرائق وتوزيع المياه على سكان سلوفيانسك

02:37 فرق الإطفاء تساعد الأوكرانيين بتوزيع المياه عليهم. © فرانس24

يواصل رجال الإطفاء في ضواحي دونياتسك شرقي أوكرانيا تقديم العون للمواطنين، كما يشاركون في جهود توزيع المياه الصالحة للشرب على السكان منذ أكثر من شهر بعد تضرر شبكة المياه من جراء القصف. ويصطف المواطنون للحصول على الماء والغضب يتملكهم بسبب تردي الأوضاع المعيشية. ويتواصل القصف الروسي على الأحياء السكنية من دون انقطاع، فيما تسعى فرق الإطفاء الأوكرانية إلى إخماد الحرائق التي خلفتها الهجمات الروسية. وبعد سقوط مدينة ليسيتشانسك، يحاول الجيش الروسي استكمال الزحف للإطاحة بما تبقى من الدونباس. تقرير: أشرف عبيد وتالين أودنجيان ولوك شراغو