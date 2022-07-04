مباشر: مؤتمر دولي في سويسرا لبحث سبل إعادة إعمار أوكرانيا بعد نهاية الحرب

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فيما يواصل الجيش الروسي الإثنين قصف شرق أوكرانيا وفق خطته لغزو دونباس بالكامل بعد سيطرته على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، تحتضن سويسرا مؤتمرا دوليا يبحث سبل إعادة إعمار هذا البلد المدمر بفعل الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط. من جهة أخرى، أعلنت بيلاروسيا الأحد، أنها تقف بالكامل مع روسيا في حملتها العسكرية على أوكرانيا في إطار التزامها القائم بالاندماج مع موسكو في "دولة اتحاد".

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7:00 بيلاروسيا تقف بالكامل مع روسيا في حملتها العسكرية على أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد إن بلاده تقف بالكامل مع روسيا في حملتها العسكرية على أوكرانيا، في إطار التزامها القائم منذ فترة طويلة بالاندماج مع موسكو في "دولة اتحاد". في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تصريح لوكاشينكو يمثل "إشارة" على أنه يتعين مراقبة أفعاله بعناية. ويعتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين أن بيلاروسيا قد تشترك بشكل مباشر في الصراع قريبا.

6:30 مؤتمر دولي في سويسرا حول إعادة إعمار أوكرانيا

ينعقد مؤتمر دولي في لوغانو السويسرية الإثنين والثلاثاء لرسم الخطوط العريضة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. وتقدم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس خطة دعم واسعة لمساعدة أوكرانيا على المدى الطويل والمشاركة في إعادة بناء البلاد بمجرد انتهاء الغزو الروسي. وأعلنت الخارجية البريطانية الأحد أن تراس ستعرض خلال المؤتمر خطط المملكة المتحدة لدعم كييف على المدى القصير عبر المساعدات الإنسانية، لكن أيضا على المدى الطويل لإعادة إطلاق الاقتصاد الأوكراني من خلال توفير الخبرة المالية والاقتصادية البريطانية.

فرانس24

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