مباشر: السويد تتعهد بفرض عقوبات جديدة على موسكو والمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

على مدار الساعة

© أ ف ب

آثار القصف الروسي على مناطق شرق أوكرانيا

قدمت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن تعهدات بمضاعفة العقوبات على موسكو، وذلك خلال زيارتها إلى كبيف وضاحيتها الإثنين، وقالت أندرسن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لا ينبغي أن نسمح لروسيا بأن تجني مكاسب من انتهاكها القانون الدولي ومبادئ أساسية أخرى". وتعهدت بمشاركة بلادها في إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

إعلان اقرأ المزيد

2:45 السويد تتعهد بفرض عقوبات جديدة على موسكو وبالمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

قالت رئيسة وزراء السويد إنها تتعهد بفرض عقوبات إضافية على موسكو، وجاءت تصريحات ماغدالينا أندرسن خلال زيارة إلى كييف وضاحيتها الإثنين، كما تعهدت بزيادة الدعم الأوروبي ومشاركة السويد في إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

وفي الوقت الذي يتقدم فيه الجيش الروسي شرق البلاد قالت أندرسون: "لا ينبغي أن نسمح لروسيا بأن تجني مكاسب من انتهاكها القانون الدولي ومبادئ أساسية أخرى".

وأضافت أنّ "أفضل طريقة لكسب هذه الحرب هي زيادة الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا من خلال مزيد من العقوبات".

1:00 عشاء عمل بين شولتز وماكرون محوره الحرب في أوكرانيا

جمع عشاء عمل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز مساء الإثنين في باريس، واصلا خلاله "التنسيق الوثيق بشأن الاستجابة للحرب في أوكرانيا". وناقش الزعيمان "أهمّ القضايا الراهنة على المستويات الدولي والأوروبي والثنائي".

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك