ألمانيا وبريطانيا تنفذان حملة لتفكيك شبكة تهريب للمهاجرين غير الشرعيين عبر المانش في أوروبا

قوارب مطاطية كانت تحمل مهاجرين في ميناء دوفر البريطاني، 14 حزيران/يونيو 2022.

أعلنت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة وشرطة أوسنابروك في ألمانيا أنهما نفذتا حملة لتفكيك شبكة كبيرة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر المانش من خمس دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا باتجاه بريطانيا. ويتم تنسيق العملية في هذه الدول الأوروبية الخمس من قبل وكالة الشرطة "يوروبول" ووكالة التعاون القضائي "يوروجست" التابعتين للاتحاد الأوروبي.

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قالت الشرطة في كل من ألمانيا وبريطانيا إنها فككت شبكة كبيرة لتهريب مهاجرين غير شرعيين كانت تنظم عمليات عبور المانش بقوارب صغيرة في خمس دول أوروبية الثلاثاء منها فرنسا وألمانيا حيث تم اعتقال 18 شخصا.

وفي لندن قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان إن ستة أشخاص اعتقلوا.

ووفقا للوكالة إنها "أكبر عملية دولية على الإطلاق ضد الشبكات الإجرامية المشتبه في استخدامها قوارب صغيرة لتهريب آلاف الأشخاص إلى المملكة المتحدة".

وتنظم شبكة المهربين هذه عبور المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا خلسة عبر قناة المانش، بحسب مجلة دير شبيغل الألمانية.

وذكرت شرطة أوسنابروك في بيان أن "عمليات دهم واعتقالات" جرت في عدة مناطق ألمانية، بينها منطقة ساكسونيا السفلى.

وتعتبر أوسنابروك الواقعة في غرب ألمانيا قاعدة خلفية كبيرة لشبكات التهريب إلى بريطانيا، وفق ما أفاد مسؤول في شرطة الحدود الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية في نيسان/أبريل.

وبالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، تجري عمليات في بلجيكا وهولندا وبريطانيا، على ما ذكرت الشرطة الألمانية مشيرة إلى تعبئة "المئات" من عناصر الشرطة لهذه الغاية.

ويتم تنسيق العملية في هذه الدول الأوروبية الخمس من قبل وكالة الشرطة "يوروبول" ووكالة التعاون القضائي "يوروجست" التابعتين للاتحاد الأوروبي.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية، لكن المجلة نقلت عن شرطة أوسنابروك أن هذه الشبكة المكونة بشكل أساسي من مهربين أكراد عراقيين نظمت "خلال الأشهر الـ12 حتى 18 الماضية" عبور "نحو 10 آلاف شخص على متن قوارب مطاطية" نحو بريطانيا.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، لم تؤكد شرطة أوسنابروك هذه المعلومات.

وفي نيسان/أبريل، أكد مسؤول في الشرطة الفرنسية أن الجالية الكردية العراقية أطلقت فكرة "المراكب الصغيرة" التي ظهرت في عام 2019، لتحل منذ ذلك الحين مكان محاولات الوصول إلى بريطانيا بالشاحنات.

ارتفع بشكل حاد عدد محاولات المهاجرين الراغبين في الوصول خلسة إلى إنكلترا عبر القناة في النصف الأول من عام 2022 بعد عام 2021 القياسي بالفعل، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.

في عام 2021، حاول 52 ألف شخص عبور القناة بواسطة قوارب مطاطية من الساحل الشمالي لفرنسا، بين كاليه ودونكيرك، نجح منهم 28 ألفا، وفقا للمصدر نفسه.

فرانس24/ أ ف ب

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