مباشر: القوات الروسية تتقدم نحو دونيتسك وواشنطن تدعو لحث موسكو على فتح الطرق البحرية

على مدار الساعة

سيدة تسير قرب أنقاض مبنى مدمر بمدينة ليسيشانسك في منطقة لوغانسك الأوكرانية، 5 يوليو/تموز 2022.

قال الحاكم الإقليمي لمنطقة لوغانسك الأوكرانية إن القوات الروسية تتقدم باتجاه منطقة دونيتسك بعد سيطرتها على آخر بلدتين في لوغانسك، على الرغم مما تكبدته من خسائر. دوليا، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية رامين تولوي أن أمن الغذاء والطاقة سيكون موضوعا أساسيا في اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا، وأن على أعضاء المجموعة حث موسكو على دعم الجهود الأممية لإعادة فتح الطرق البحرية المغلقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

07:10 لافروف يطالب بحماية القوانين الدولية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء جميع الأطراف في العالم إلى بذل جهود لحماية القوانين الدولية لأن "العالم يتطور بطريقة معقدة".

كان لافروف يتحدث من خلال مترجم في اجتماع مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون في هانوي.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تتهم فيه دول غربية روسيا بخرق القانون الدولي من خلال غزوها لأوكرانيا. وحث قادة الاتحاد الأوروبي موسكو على الالتزام بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية يطلب من روسيا الانسحاب من أوكرانيا.

07:00 دعوة المدنيين في سلوفيانسك إلى الخروج بعد تعرضها لقصف عنيف

فيما تواصل القوات الروسية الأربعاء تقدمها في منطقة دونباس الأوكرانية دعي سكان سلوفيانسك هدف موسكو الحالي، إلى إخلاء المدينة التي تتعرض لقصف كثيف.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو متوجها إلى سكان مدينة سلوفيانسك "نصحيتي الكبرى: ارحلوا!" مضيفا "لم يمر يوم منذ أسبوع من دون قصف".

وكان أعلن قبل ساعات قليلة سقوط قتيلين وسبعة جرحى في ضربات استهدفت خصوصا سوق المدينة.

04:25 القوات الروسية تتقدم باتجاه دونيتسك الأوكرانية

ذكر سيرغي غايداي الحاكم الإقليمي لمنطقة لوغانسك الأوكرانية، أن القوات الروسية تخوض قتالا عنيفا وتزحف صوب منطقة دونيتسك بعد سيطرتها على آخر بلدتين في لوغانسك المجاورة.

وقال غايداي إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة خلال العملية الطويلة للسيطرة على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكنها توجه جهودها نحو التحرك جنوبا.

04:00 الخارجية الفرنسية تؤكد مصرع مقاتل فرنسي ثان في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء مصرع مقاتل فرنسي ثان في أوكرانيا، مؤكّدة بذلك معلومة أوردتها إذاعة "إر تي إل" الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان: "لقد تلقينا بحزن نبأ هذه الوفاة"، مضيفة "نتقدم بتعازينا لأسرته التي تتواصل معها الدوائر المعنيّة (...)".

02:00 واشنطن تطالب مجموعة العشرين بحث روسيا على إعادة فتح الطرق البحرية لتسليم الحبوب

قال مسؤول أمريكي كبير الثلاثاء إن أمن الغذاء والطاقة سيكون بين أبرز الموضوعات في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي هذا الأسبوع وإنه ينبغي لأعضاء المجموعة أن يصروا على أن تدعم روسيا جهود الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق البحرية التي أغلقتها حرب موسكو في أوكرانيا.

وأبلغ رامين تولوي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، الصحافيين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيثير أمن الطاقة في الجلسة الرئيسية لوزراء مجموعة العشرين يوم الجمعة وفي اجتماعات ثنائية في بالي.

00:00 الأمم المتحدة تطالب بإنهاء معاناة المدنيين في أوكرانيا

أدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مطالبة بوضع حد لمعاناة "لا تحتمل" يقاسيها المدنيون من جراء الغزو.

ودعت باشليه في آخر خطاب حضوري لها في مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد على الفور للأعمال العدائية وإنصاف ضحايا الحرب.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك