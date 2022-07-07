ريبورتاج: بدء محاكمة 59 شخصا في حادث انهيار جسر موراندي بجنوى الإيطالية

02:40 صورة لأحد ضحايا انهيار جسر موراندي في جنوى الإيطالية. © فرانس24

تبدأ الخميس في جنوى الإيطالية محاكمة 59 شخصا بتهمة القتل العمد والإخلال بأمن النقل وجرائم الإهمال، إثر حادث انهيار جسر موراندي في 14 آب/أغسطس 2018. فيما يأمل أهالي الضحايا بتحقيق العدالة ومحاسبة "الجناة"، يلقي فريق الدفاع اللوم على خطأ فني مخفي في البنية التحتية للجسر: تآكل مغطى بطبقة خرسانية يعود تاريخه للستينيات. وتوجه أصابع الاتهام بالدرجة الأولى للشركة التي أدارت الطريق السريع، فيما اعتبر مكتب المدعي العام المأساة "مؤشرا على بنية تحتية متدهوة بشكل كبير منذ سنوات". تقرير ناتاليا مندوزا وفاطمة الزهراء عبقري