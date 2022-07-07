الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: مدنيون أوكرانيون مستعدون للتضحية من أجل مدنهم في إقليم دونباس

02:54 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

تستمر المعارك في إقليم دونباس حيث تواصل القوات الروسية تقدمها على الرغم من عزم الأوكرانيين المدنيين على المقاومة للدفاع عن مواقعهم. ويقترب التهديد من مدينتي كرماتورسك وبخموت شرق أوكرانيا خاصة وأن الجيش الروسي يتقدم من ثلاثة محاور مختلفة بهدف السيطرة على الإقليم الاستراتيجي نهاية هذا الصيف. فريق فرانس24 تجول في شوارع المدينتين والتقى متطوعين ومدنيين غير قادرين على مغادرة هاتين المدينتين بالرغم من خطر اقتراب الهجوم الروسي.