مباشر: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتخلى عن منصبه مدفوعا بسلسلة فضائح واستقالات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يخرج من داونينغ ستريت في لندن، 6 تموز/يوليو 2022.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة فيرس كورونا وفضائح عدة. وجاء هذا القرار، الذي يفسح المجال لتعيين رئيس وزراء جديد، بعد توالي استقالات أعضاء في الحكومة البريطانية منذ مساء الثلاثاء وبلغ عدد المغادرين مذاك أكثر من 50 عضوا. ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.

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14:30 ليز تراس تدعو إلى الهدوء والوحدة بعد استقالة جونسون من زعامة الحزب

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى "الهدوء والوحدة" الخميس عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين وسط سلسلة من الفضائح والاستقالات من فريقه الحكومي احتجاجا على قيادته.

وكتبت تراس في تغريدة من بالي حيث من المتوقع أن تشارك في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين الجمعة "اتخذ رئيس الوزراء القرار الصائب. حققت الحكومة تحت قيادة بوريس العديد من الإنجازات -- إنجاز بريكست واللقاحات ودعم أوكرانيا. نحن الآن بحاجة للهدوء والوحدة ومواصلة الحكم حتى إيجاد زعيم جديد".

The PM has made the right decision.



The Government under Boris's leadership had many achievements - delivering Brexit, vaccines and backing Ukraine.



We need calmness and unity now and to keep governing while a new leader is found. — Liz Truss (@trussliz) July 7, 2022

13:40 بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة كوفيد وفضائح متزايدة.

وأعلن جونسون البالغ من العمر 58 عاما أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجا على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة "يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن". وأضاف "اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن استقالته من منصبه 00:46

12:30 اختيار مجلس وزراء جديد لبريطانيا

قال كريس ماسون، المحرر السياسي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، على تويتر، إنه تم اختيار فريق حكومي بريطاني كامل، وذلك قبيل الاستقالة المتوقعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

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10:30 وزيرة التربية البريطانية الجديدة تعلن استقالتها غداة تعيينها في منصبها

أعلنت وزيرة التربية البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان استقالتها من حكومة بوريس جونسون الخميس، بعد يومين على تعيينها.

وكتبت دونيلان في رسالة إلى بوريس جونسون "وضعتنا في موقف مستحيل". وقبل دقائق قليلة دعا وزير المالية ناظم زهاوي من دون أن يستقيل، رئيس الوزراء إلى "الرحيل الآن".

10:00 استقالة الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية

أعلن الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية براندن لويس الخميس استقالته من حكومة بوريس جونسون التي انسحب منها نحو خمسين عضوا منذ مساء الثلاثاء.

وقال براندن في رسالة موجهة إلى جونسون نشرت عبر تويتر "تستند الحكومة المسؤولة على النزاهة والاحترام المتبادل. بأسف شخصي عميق أغادر الحكومة لأني أعتبر أنه لا يتم الدفاع عن هذه القيم بعد الآن". ورأى أن الحكومة بلغت "نقطة اللاعودة".

وبراندن لويس هو رابع وزير رئيسي يعلن استقالته منذ مساء الثلاثاء. ومنذ مساء الثلاثاء استقال أكثر من 50 عضوا من الحكومة كان آخرهم لويس الذي سبقه أيضا ثلاثة مسؤولين يتولون حقيبة سكرتير دولة.

ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.

وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/أبريل لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.

وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جدا خلال انتخابات محلية في أيار/مايو.

ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9,1 % في أيار/مايو بمعدل سنوي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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