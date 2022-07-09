مباشر: تواصل القصف في دونيتسك بشرق أوكرانيا ومساعدات أمريكية جديدة لكييف

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بعد أربعة أشهر ونصف من بدء الحرب في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي قصفه لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد بينما وعدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بما فيها قاذفات صواريخ قوية وقذائف دقيقة.

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6:00 قصف متواصل في دونيتسك بشرق أوكرانيا

قال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو مساء الجمعة إن "خط الجبهة بأكمله يتعرض لقصف مستمر". وأضاف على تطبيق تلغرام أن الروس "لا يكفون عن القصف باتجاه دونيتسك (...) باخموت وسلوفيانسك تُقصفان ليلا نهارا، وكذلك كراماتورسك..".

وقبل ذلك، خلال نهار الجمعة، تحدث كيريلينكو عن سقوط ستة قتلى و21 جريحا خلال 24 ساعة في عمليات قصف للمنطقة.

وأضاف أن الجيش الروسي "في طريقه إلى إعادة تجميع وحداته، أو بالأحرى إعادة تشكيل مجموعاته ويعد لعمليات جديدة في سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت".

في خاركيف (شمال شرق) ثاني أكبر مدينة في البلاد، أدى القصف الروسي إلى مقتل أربعة مدنيين وجرح تسعة آخرين خلال 24 ساعة، على حد قول حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

2:28 مجلس أوروبا يشدد على "ضرورة تحقيق العدالة" لضحايا الحرب في أوكرانيا

شدّدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الجمعة على "ضرورة تحقيق العدالة" لضحايا الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ للصراع "آثارا كارثيّة" على حقوق الإنسان.

وقالت دنيا مياتوفيتش في مذكّرة بشأن عواقب الحرب، إنّ "هجوم الاتّحاد الروسي أدّى إلى حدوث انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، مع ما يترتّب على ذلك من "آثار وخيمة على ممارسة السكّان في أوكرانيا لجميع حقوق الإنسان".

وتحدثت خصوصا عن حالات "إعدام تعسفي" و"اختفاء قسري" و"انتهاكات للحق في الملكية" و"حالات تعذيب وسوء معاملة" و"عنف جنسي" فضلا عن حالات اعتقال تعسفي.

ودعت مياتوفيتش التي زارت أوكرانيا في أيار/مايو إلى احترام القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه على روسيا وأوكرانيا "التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطرة للقانون الإنساني الدولي".

00:00 مساعدات أمريكية جديدة لكييف

ذكرمسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار وتشمل أربع منظومات صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" وقذائف من عيار 155 ملم، ستحسن قدرات أوكرانيا على استهداف مستودعات أسلحة وسلسلة التوريد للجيش الروسي.

وبفضل منظومات الصواريخ الثماني الأولى "هيمارس" التي تم تسليمها الشهر الماضي، يقدر الخبراء العسكريون أن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير أكثر من عشرة مستودعات ذخيرة روسية مثبتة وراء خط المواجهة في شرق البلاد.

وحتى الآن، قدمت واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 6,9 مليارات دولار إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

فرانس24

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