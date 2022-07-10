مباشر: روسيا تحشد قوات الاحتياط من كافة أنحاء البلاد قرب الحدود الأوكرانية

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أعلنت الاستخبارات العسكرية البريطانية السبت بأن روسيا استدعت قوات الاحتياط من كافة أنحاء البلاد وتحشدها قرب أوكرانيا لتنفيذ عمليات هجومية مستقبلا. كما استبعد السفير الروسي لدى بريطانيا احتمال انسحاب قوات بلاده من المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، وقال إن الجيش الروسي سيستولي على بقية أراضي دونباس. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

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7:00 الاستخبارات البريطانية: روسيا تحشد قوات الاحتياط قرب أوكرانيا

قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية السبت إن روسيا تقوم بنقل قوات الاحتياط من جميع أنحاء البلاد وتحشدها بالقرب من أوكرانيا من أجل القيام بعمليات هجومية في المستقبل. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر أن نسبة كبيرة من وحدات المشاة الروسية الجديدة تنتشر على الأرجح بمركبات مدرعة إم تي-إل بي.

6.30 روسيا تهدد بهجوم واسع على أوكرانيا ومساع أمريكية لتغيير الموقف الصيني

قال مسؤولون إن جنود المقاومة الأوكرانية خاضوا معارك السبت لعرقلة التقدم العسكري الروسي على عدة جبهات في الوقت الذي ضغطت فيه الولايات المتحدة على الصين للانضمام إلى الغرب في معارضة الغزو بعد اجتماع غلب عليه التوتر لمجموعة العشرين. في غضون ذلك، استبعد سفير روسيا لدى بريطانيا أندريه كيلين احتمال انسحاب بلاده من المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، وقال إن القوات الروسية ستستولي على بقية أراضي منطقة دونباس. وتقول موسكو، التي استولت أيضا على مساحة كبيرة من الأراضي في جنوب أوكرانيا، إنها تريد انتزاع السيطرة على دونباس.

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