مباشر: إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي من أجل الصيانة ومخاوف أوروبية من أزمة في الأفق

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تبدأ الإثنين عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مع توقع توقف تدفق الغاز لمدة عشرة أيام الأمر الذي جعل الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا. ويتم نقل 55 مليار متر مكعب سنويا من الغاز عبر خط أنابيب (نورد ستريم 1) من روسيا إلى ألمانيا، وستتواصل عملية الصيانة من 11 إلى غاية 21 يوليو /تموز.

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7:00 إغلاق خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي من أجل الصيانة

تباشر روسيا الإثنين عمليات صيانة على أكبر خط الأنابيب الناقلة للغاز الروسي إلى ألمانيا ما سيسفر عن توقف لإمداد الغاز إلى ألمانيا لمدة عشرة أيام.

وكانت روسيا في الشهر الماضي قد خفضت تدفق الغاز إلى 40 في المئة من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب معللة ذلك بالتأخر في إعادة المعدات التي تقوم بإصلاحها شركة سيمنز إنيرجي الألمانية في كندا.

وقالت كندا مطلع الأسبوع إنها ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها ولكنها وفي نفس الوقت أكدت إنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز إلى أوروبا، بسبب الحرب في أوكرانيا الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء وتفاقم أزمة الغاز التي أرغمت الحكومات الأوروبية على اتخاذ تدابير طارئة برفع الفواتير.

فرانس24

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