بريطانيا: بوريس جونسون يعلن عدم دعمه لأي من المرشحين الذين يتنافسون لخلافته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين، أنه لن يدعم أيا من المرشحين الذين يتنافسون لخلافته، قائلا "لا أريد أن أضر بفرص أي كان عبر تقديم دعمي". وبلغ عدد المرشحين لخلافة جونسون 11 مرشحا أبرزهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني مورداونت ووزير المال الجديد ناظم الزهاوي. وسيعلن عن اسم الفائز برئاسة الوزراء في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل.

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بلغ عدد المرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون11 مرشحا، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يدعم أيا منهم، ويتنافس المرشحون في سباق مفتوح،وسيعلن عن اسم الفائز برئاسة الوزراء في الخامس من أيلول/سبتمبر، حسب ما أكد حزب المحافظين الحاكم الإثنين.

وقال جونسون في أول ظهور علني منذ استقالته الخميس الفائت "لا أريد أن أضر بفرص أي كان عبر تقديم دعمي".

وأكد جونسون أيضا أنه "عازم على الاستمرار في التفويض الذي منح لنا"، لافتا الى أن رئيس الوزراء المقبل سيكون لديه "برنامج جيد جدا لتنفيذه".

لكنه أضاف أن عمله "يقضي خصوصا بالإشراف على آلية الأسابيع المقبلة"، رافضا التطرق الى أحداث الأسبوع الماضي.

وأبرز المرشحين هم وزيرة الخارجية ليز تراس (46 عاما)، والوزيران السابقان للمال ريشي سوناك (42 عاما) والصحة ساجد جويد (52 عاما).

وبين المرشحين ذوي الثقل أيضا وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني مورداونت (49 عاما) ووزير المال الجديد ناظم الزهاوي (55 عاما) الذي ذكرت معلومات صحفية أنه سيكون موضع تحقيق ضريبي.

وإذ اعتبر أن الهدف من ذلك هو "تشويه سمعته"، وعد الزهاوي بأن ينشر كل عام تصريحه الضريبي في حال أصبح رئيسا للوزراء.

"احلام وردية"

وكون أن حظوظ المرشحين إلى حد ما متساوية، يبدو أن السباق سيكون حافلا بالهجمات المتبادلة والوعود غير القابلة للتحقق في بلد يعاني أزمة معيشية خانقة وتضخما بلغ 9,1 في المئة.

وسارع معظم المرشحين إلى التركيز في حملاتهم على عنوان خفض الضرائب من دون تقديم أي تفسير لكيفية تأمين بديل تمويلي.

ووعدت ليز تراس بأن تنكب على هذا الملف "منذ اليوم الأول"، فيما حذر ريشي سوناك الذي تعرض لهجمات شديدة من حلفاء جونسون الذين يتهمونه بالخيانة، من الترويج "لأحلام وردية في الوقت الراهن في حين أنها ستفاقم وضع أبنائنا مستقبلا".

وفي المقابل قال حزب العمال المعارض أن ما أعلنه المرشحون حتى الآن يمثل نحو مئتي مليار جنيه إسترليني (236 مليار يورو).

وقال أمين السر التنفيذي للجنة بوب بلاكمان الإثنين لشبكة سكاي نيوز إن على المرشحين أن يظهروا أنهم يحظون بدعم 36 نائبا لبلوغ الدورة الثانية. وأظهر تعداد لبوليتيكو أن ريشي سوناك هو الوحيد الذي بلغ هذا العدد حتى الآن.

قد يتم إغلاق باب الترشيحات مساء الثلاثاء، مع بدء التصويت فورا بحيث يبقى مرشحان نهائيان عندما تبدأ العطلة البرلمانية في 22 تموز/يوليو.

وقالت وسائل إعلام إن مناظرة بين المرشحين ستجري في 18 تموز/يوليو.

وسيكون أمام آخر متنافسين بضعة أسابيع لخوض حملتهما بحيث يتم التصويت النهائي لاختيار الرئيس الجديد لحزب المحافظين في موعد أقصاه أيلول/سبتمبر، علما أنه محصور فقط بالمنتسبين إلى الحزب.

وسيكون رئيس الحزب الجديد رئيسا للوزراء في شكل تلقائي كون للمحافظين الغالبية في مجلس العموم.

وفي الانتظار، يبقى جونسون في داونينغ ستريت بعدما أجبر على الاستقالة الخميس إثر تمرد داخل حكومته في ضوء سلسلة من الفضائح والأكاذيب.

وأوضح الأسبوع الماضي أن حكومته التي أعاد تشكيلها سريعا بعد عشرات الاستقالات في 48 ساعة، لن تعمل على تنفيذ سياسات جديدة أو القيام بتغييرات مهمة، تاركا أيضا القرارات المالية الكبيرة لرئيس الوزراء المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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