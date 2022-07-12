مباشر: أوكرانيا تستدعي سفير كندا احتجاجا على تسليمها ألمانيا توربينا لخط أنابيب غاز روسي

الحرب في أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّ حكومته استدعت سفير كندا للاحتجاج على قرار أوتاوا تسليم ألمانيا توربينا أساسيا لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، على الرغم من مناشدة أوكرانيا كندا عدم "الخضوع لابتزاز الكرملين". من جهة أخرى، حذرت كييف الإثنين من أن القوات الروسية تستعد لتكثيف هجومها للسيطرة على مدن رئيسية في دونباس، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا قصف صاروخي الأحد إلى 31 قتيلا في وقت أدت ضربات على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد إلى مقتل ستة أشخاص.

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04:00 البيت الأبيض: إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحافيين الاثنين إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.

02:00 زيلينسكي يعلن استدعاء سفير كندا احتجاجا على تسليمها ألمانيا توربينا لخط أنابيب روسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّ حكومته استدعت سفير كندا للاحتجاج على قرار أوتاوا تسليم ألمانيا توربينا أساسياً لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، على الرّغم من العقوبات المفروضة على موسكو.

03:00 كييف تحذر من تكثيف روسيا هجومها على دونباس وستة قتلى في خاركيف

حذرت أوكرانيا الإثنين من أن القوات الروسية تستعد لتكثيف هجومها للسيطرة على مدن رئيسية في دونباس، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا قصف صاروخي الأحد إلى 31 قتيلا في وقت أدت ضربات على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد إلى مقتل ستة أشخاص. وتأتي الضربات على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، في وقت تستعد أوروبا لخفض جديد في إمدادات الغاز الروسي.

01:00 وكالة: مقتل رئيس إدارة بلدة أوكرانية تسيطر عليها روسيا في انفجار سيارة ملغومة

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن سلطات احتلال محلية أن رئيس الإدارة التي عينتها روسيا في مدينة صغيرة تحتلها بمنطقة خاركيف شرق أوكرانيا قُتل في انفجار سيارة ملغومة يُفترض أنه من تنفيذ من وصفتهم بالمخربين الأوكرانيين.

00:00 رومانيا تفتح تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

أعلنت رومانيا الإثنين فتح تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية في أوكرانيا عقب الغزو الذي شنته روسيا في 24 شباط/فبراير.

في بيان، أوضح مكتب المدعي العام أنه يتصرف على أساس القانون الجنائي الذي يطبق على الجرائم التي تُرتكب ضد أي مواطن روماني على أراض أجنبية.

فرانس24 / أ ف ب/ رويترز

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