مباشر: محادثات روسية أوكرانية في تركيا برعاية الأمم المتحدة حول أزمة الحبوب

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حريق مصنع لمعالجة الغاز خلف حقل قمح بعد تعرضه لقصف روسي. أندرييفكا، خاركيف. أوكرانيا في 21 يونيو/حزيران 2022.

تستضيف تركيا الأربعاء وفدين عسكريين روسي وأوكراني إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة لبحث سبل استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود، حسبما أعلن الثلاثاء وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. ويأتي اللقاء الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك فيما يتواصل ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 24 فبراير/شباط الماضي. من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا أن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي أعيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية وقالت إن هذه الخطوة مهمة لتعجيل صادرات الحبوب. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

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7:00 تركيا تستضيف محادثات روسية أوكرانية برعاية أممية بشأن أزمة الحبوب

أعلنت تركيا أنها ستستضيف الأربعاء وفدين عسكريين روسي وأوكراني إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود.

ويأتي الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع فيه أسعار الغذاء حول العالم جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

والثلاثاء أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الاجتماع ستشارك فيه وفود عسكرية من الدول الثلاث وفريق تابع للأمم المتحدة.

وقال: "ستعقد وفود عسكرية من وزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية ووفد من الأمم المتحدة، محادثات غدا (الأربعاء) في إسطنبول بشأن إيصال شحنات الحبوب المتوقفة في الموانئ الأوكرانية بشكل آمن إلى الأسواق الدولية".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية بيوتر إلييشيف الاجتماع، لكنه شدد على أن لموسكو قائمة مطالب.

6:30 أوكرانيا تعلن عبور 16 سفينة ممر بيستر في نهر الدانوب خلال الأيام الماضية

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان الثلاثاء إن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي أعيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية، وإن إعادة فتح هذا الممر خطوة مهمة لتعجيل صادرات الحبوب.

وقال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية في البيان، إن أوكرانيا تتفاوض أيضا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا.

وأضاف فاسكوف أنه في ظل هذه الظروف، ومع إمكانية الخروج عبر ممر بيستر، تتوقع أوكرانيا انتهاء التكدس في غضون أسبوع "وسنكون قادرين على زيادة الصادرات الشهرية من الحبوب بمقدار 500 ألف طن".

فرانس24

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