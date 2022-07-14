مباشر: كوريا الشمالية تعترف رسميا بانفصاليي أوكرانيا وكييف تقطع علاقاتها بها

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عمال الإنقاذ في أطلال مبنى سكني تضرر من ضربة عسكرية روسية على بلدة تشاسيف يار، في منطقة دونيتسك، أوكرانيا في 11 يوليو/تموز 2022.

اعترفت كوريا الشمالية صباح الخميس رسميا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا "دولتين مستقلتين"، وردت كييف بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بيونغ يانغ. وباتت كوريا الشمالية ثالث دولة تعترف بالانفصاليين، بعد سوريا التي اعترفت بهم أواخر يونيو/حزيران وروسيا التي كانت أول من اعترف "باستقلالهم" عشية غزوها أوكرانيا. تابعوا مباشرة آخر التطورات على مدار الساعة.

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8:00 غازبروم الروسية: لا يمكن ضمان حسن سير عمل خط أنابيب "نورد ستريم"

قالت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الأربعاء إنه لا يمكنها ضمان حسن سير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بأوروبا، قائلة إنها غير قادرة على تأكيد أنها ستستعيد توربينا ألمانيا يجري إصلاحه في كندا. وبدأت غازبروم الإثنين عملية صيانة لخط "نورد ستريم 1" تستمر عشرة أيام، بينما الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا التي تعتمد على الغاز، ينتظر بقلق إن كان الغاز سيتدفق مجددا في خط الأنابيب.

وتخضع توربينات الخط للصيانة حاليا في منشأة كندية تملكها شركة سيمنز. وقالت المجموعة الروسية في بيان إن "غازبروم لا تملك أي وثيقة تسمح لسيمنز بأن تخرج من كندا محرك توربين غاز"، قالت أوتاوا إنها تريد إعادته إلى برلين. وأضافت "في هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى خلاصة موضوعية في ما يخص تطور الوضع وضمان تشغيل آمن لمحطة بورتوفايا (...) وهي مرفق رئيسي لخط أنابيب الغاز نورد ستريم".

أبرز بنود الاتفاق الروسي-الأوكراني في تركيا 01:25

7:00 بيونغ يانغ تعترف رسميا بانفصاليي أوكرانيا وكييف تقطع علاقاتها بها

أعلنت كوريا الشمالية صباح الخميس اعترافها رسميا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا "دولتين مستقلتين"، في خطوة ردت عليها كييف بقطع علاقاتها الدبلوماسية ببيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن بيونغ يانغ أرسلت إلى السلطات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأربعاء كتابي الاعتراف باستقلالهما عن كييف. وفي الكتابين المتطابقين قالت كوريا الشمالية إنها "قررت الاعتراف باستقلال" هاتين المنطقتين و"أعربت عن رغبتها في أن تقيم مع (كل منهما) علاقات من دولة لدولة بروح من الاستقلال والسلام والصداقة".

ويأتي هذا الاعتراف غداة إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا اعتراف بيونغ يانغ بهم. وبذلك تصبح كوريا الشمالية ثالث دولة تعترف بالانفصاليين الأوكرانيين بعد سوريا التي اعترفت بهم أواخر يونيو/حزيران الماضي وروسيا التي كانت أول من اعترف "باستقلالهم" عشية غزوها أوكرانيا.

6:30 ألمانيا: دعوات لحماية أسعار الطاقة لتجنب اضطرابات اجتماعية محتملة

قال مسؤولون إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وأثار متحدث باسم إحدى الشركات العاملة في القطاع احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار. وفي مقابلة مع مجموعة "آر إن دي" الصحفية تنشر الخميس، حث كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات المستهلكين على خفض الاستهلاك وادخار المال.

وفي مقابلة مع رويترز، قال رولاند فارنر رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية: "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدا أقصى لتكاليف الطاقة"، وحذر من أن الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".

فرانس24

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