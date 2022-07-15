بريطانيا: سوناك يتصدر جولة التصويت الثانية لاختيار المرشحين لخلافة رئس الوزراء بوريس جونسون

تصدر وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك الخميس نتائج الجولة الثانية من التصويت داخل حزب المحافظين، في سباق اختيار خلف لرئيس الوزراء بوريس جونسون، متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، مع تقليص العدد إلى خمسة مرشحين. وحصل سوناك على 101 صوت من أصوات نواب الحزب فيما حصلت موردنت على 83 صوتا وحلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة مع 64 صوتا.

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أعلن مسؤول في حزب المحافظين عن أن وزير المالية البريطاني المستقيل ريشي سوناك تصدر الخميس الجولة الثانية من التصويت الداخلي لحزب المحافظين لاختيار المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، مع تقليص العدد إلى خمسة.

وحصد ريشي سوناك 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين وبيني موردنت على 83 صوتا. وحلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة مع 64 صوتا.

في المقابل، استُبعدت المدعية العامة سويلا برافرمان المكلفة تقديم الاستشارة القانونية للحكومة، من السباق بعد أن حصلت على 27 صوتا، فيما بقيت وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك والنائب توم توغندهات وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في السباق بحصولهما على 49 و32 صوتا على التوالي.

ومن المزمع إجراء جولات تصويت أخرى الأسبوع المقبل إذ يحاول حزب المحافظين الحاكم تصفية قائمة المرشحين والإبقاء على اثنين منهم فقط قبل بدء العطلة البرلمانية في 21 يوليو/تموز. وسيتم اختيار رئيس للحزب من بينهما في تصويت مخصص للمنتسبين إلى الحزب فقط، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر/أيلول. وشارك 160 ألف شخص في التصويت عام 2019.

وعقب أسبوع على إعلان بوريس جونسون استقالته إثر استقالات متتالية لأعضاء في الحكومة التي أضعفتها الفضائح، يُتوقع أن تهزم موردنت جميع منافسيها في الجولة النهائية، وفق استطلاع للرأي أجراه مركز "يوغوف".

ويأتي تعيين رئيس الوزراء الجديد وسط أزمة غلاء تخنق الأسر البريطانية بسبب تضخم بلغت نسبته 9,1 بالمئة مع أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع بنسبة 0,5 بالمئة في أيار/مايو.

فرانس24/ أ ف ب

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