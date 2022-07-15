مباشر: الحرب في أوكرانيا تخيم على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا

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وزيرة المالية الإندونيسية سْري مولياني إندراواتي تفتتح اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، في "نوسا دوا"، منتجع جزيرة بالي، إندونيسيا في 15 يوليو/تموز 2022.

بدأ كبار مسؤولي قطاع المال في مجموعة العشرين اجتماعا في إندونيسيا الجمعة تخيم عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي في وقت يرتفع التضخم وتضعف آفاق النمو. ويفترض أن تركز المناقشات في البداية على سبل تشجيع عودة النمو بعد جائحة فيروس كورونا، لكن تأثير الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة هي الملفات التي أصبحت الآن على رأس جدول الأعمال. تابعوا آخر التطورات على مدار الساعة.

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7:00 أوكرانيا تدعو لمراقبة شحنات الأسلحة الغربية التي تتسلمها

دعا مساعد للرئيس الأوكراني الخميس المشرعين إلى تشكيل لجنة مراقبة تشرف على الأسلحة التي تتسلمها أوكرانيا من حلفائها الغربيين للمساعدة في صد الغزو الروسي. ويأتي هذا الاقتراح بعد أن أثارت بروكسل مخاوف بشأن تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى عصابات الجريمة المنظمة في أوروبا.

وقال مدير الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام: "البرلمان كسلطة تشريعية يجب أن يشارك في مراقبة مساعدات الحلفاء الدفاعية. هدفنا أن نكون على أكبر قدر من الشفافية في ظل قانون الطوارئ".

وأضاف أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب "مسجلة وجرى إرسالها إلى الجبهة". وأشار يرماك إلى أن لجنة المراقبة ستتعامل مع "القضايا المتعلقة بالرقابة على استخدام الأسلحة الواردة من شركائنا"، مؤكدا أن "الشفافية هي أفضل وصفة ضد التلاعب والتضليل من قبل روسيا".

6:30 وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون في إندونيسيا

يجري وزراء مالية مجموعة العشرين الجمعة اجتماعا في إندونيسيا يتوقع أن تهيمن عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي في وقت يرتفع التضخم وتضعف آفاق النمو. وقالت سْري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، الدولة المضيفة في كلمتها الافتتاحية: "العالم يراقبنا"، مضيفة: "الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير مهم جدا على كل دول العالم".

ويعقد الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء المال وحكام البنوك المركزية، في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أسبوع على اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة وجهوا خلاله وابلا من الاتهامات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على خلفية غزو أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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