تحطم طائرة شحن أوكرانية على متنها 11 طنا من العتاد العسكري ومقتل أفراد طاقمها

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 17 يوليو/تموز 2022 حطاما في موقع تحطم طائرة شحن من طراز أنتونوف على بعد بضعة كيلومترات من مدينة كافالاس في اليونان.

تحطمت طائرة شحن أوكرانية قرب باليوخوري كافالاس شمال اليونان في ساعة متأخرة مساء السبت وفق ما أعلنته فرق إطفاء. وأوضحت السلطات الصربية وشركة ميريديان للطيران أن الحادثة أدت إلى مقتل كل أفراد طاقم الطائرة التي كانت تقل أكثر من 11 طنا من الذخيرة من صربيا إلى بنغلادش.

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في ساعة متأخرة مساء السبت، سقطت طائرة أوكرانية شمال اليونان. وفي لقطات صورتها طائرات مسيرة من موقع الحادث يظهر الحطام المتفحم للطائرة وهي من نوع "أنتونوف إيه إن -12" متناثرا في حقول. ووفق السلطات اليونانية فإن الطائرة كان على متنها طاقم مكون من ثمانية أفراد.

وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية فإن جميع أفراد الطاقم أوكرانيون. وقالت شركة ميريديان للطيران، ومقرها أوكرانيا، والتي تشغل الطائرة إن جميع أفراد الطاقم لقوا حتفهم.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية اليونانية الأحد مقتل ثمانية أوكرانيين في سقوط طائرة شمال البلاد وقدمت في تغريدة تعازيها لأسرى القتلى.

وأوضح وزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش أن الطائرة كانت تحمل 11.5 طنا من الذخيرة تشمل قذائف مورتر وقذائف للتدريب من صنع قطاع الدفاع لديها، مشيرا إلى أن الجهة التي اشترت الشحنة هي وزارة الدفاع في بنغلادش.

كما أكد دينيس بوجدانوفيتش المدير العام لشركة مريديان الرواية الصربية للأحداث وقال لرويترز عبر الهاتف "هذا لا يتعلق بأوكرانيا أو روسيا". وأفاد شهود عيان أن الطائرة سقطت وهي مشتعلة قبل أن تنفجر عند اصطدامها بحقول ذرة في حدود منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

من جهتها لم تتمكن السلطات اليونانية من تقديم معلومات عن شحنة الطائرة أو طاقمها. وجرى إرسال وحدة استجابة خاصة للكوارث وخبراء من الجيش لموقع السقوط كما أصدرت السلطات المحلية حظرا على تنقل السكان في المنطقة.

وذكرت قناة "إي آر تي" التلفزيونية اليونانية الرسمية أن إشارة الطائرة فُقدت بعد فترة وجيزة جدا من طلب الطيار السماح له بالهبوط الاضطراري من سلطات الطيران اليونانية بسبب مشاكل في المحرك.

وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع "إي آر تي نيوز" على الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر بارز في هيئة الطيران المدني للمملكة نفيه تقارير أولية أفادت بأن الطائرة كانت وجهتها النهائية الأردن. وأضاف المصدر أن مسار الرحلة تضمن توقفا مؤقتا في مطار الملكة علياء الدولي حوالي الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي (06.30 بتوقيت غرينتش) للتزود بالوقود. وأكد وزير الدفاع الصربي أن الطائرة كان من المقرر أن تتوقف في الرياض وفي أحمد أباد في الهند قبل أن تتوجه إلى داكا.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

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