شولتز والسيسي يتفقان على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين ويناقشان تحضيرات قمة المناخ بشرم الشيخ

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إلى اليسار) يخاطب المندوبين بجانب المستشار الألماني أولاف شولتز خلال الاجتماع الثالث عشر لحوار المناخ في بيترسبرغ في 18 تموز/يوليو 2022 في وزارة الخارجية ببرلين.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين خلال حوار بيترسبرغ السنوي غير الرسمي حول المناخ في برلين عن اتفاقيات للتعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين في إطار جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة للحد من اعتمادها الحالي على الغاز الروسي. وحثا الدول الصناعية على ألا تسمح للحرب الروسية في أوكرانيا بتقويض معركتها ضد التغير المناخي. كما تطرقا إلى تحضيرات قمة المناخ (كوب 27) المقرر عقدها بمنتجع شرم الشيخ السياحي في تشرين الثاني/نوفمبر بمصر.

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز الإثنين خلال حوار بيترسبرغ السنوي غير الرسمي حول المناخ في برلين بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بيع الهيدروجين إلى ألمانيا هو فرصة كبيرة لمصر مؤكد أنه و"من أجل تحول الصناعة في دول مثل ألمانيا، ستكون الكهرباء والهيدروجين من المصادر المهمة".

وتابع "سيتم استيراد الكثير من هذا الهيدروجين"، واصفا حاجة ألمانيا إلى واردات الغاز بأنها "فرصة كبيرة جدا" لدول أخرى.

ومضى قائلا "شيء واحد علينا تعلمه من هذه الأزمة هو أهمية التنوع. لا يجب أن تعتمد على شريك واحد ولكن يجب أن يكون لديك شركاء كثيرين مناسبين".

قمة المناخ 27

وقد حث قادة ألمانيا ومصر الإثنين الدول الصناعية على ألا تسمح للحرب الروسية الأوكرانية بتقويض معركتها ضد التغير المناخي، وتطرقت المناقشات إلى تحضيرات مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 27 " المقرر عقده بمنتجع شرم الشيخ السياحي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال المستشار الألماني شولتز في كلمته خلال حوار بيترسبرغ السنوي غير الرسمي حول المناخ إن الحرب الروسية "زادت من عزمنا" على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

بدوره، حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدول الغنية على مواصلة الكفاح ضد تغير المناخ وقال "في هذا الوقت الحرج الذي يمر به العالم من المهم أن نبذل جهودا وأن نعمل معا لمواجهة التحديات".

"الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بتفاقم أزمة الطاقة والغذاء"

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن قادة الدول يعملون بجد للبقاء "على مسار إنجاح مؤتمر كوب 27 في مصر". وأضافت إن "الظروف العالمية لا تجعل من ذلك مهمة سهلة"، ملقية باللوم على الغزو الروسي لأوكرانيا لما نتج عنه من تفاقم "أزمة الطاقة والغذاء في العالم التي تدفع بالملايين إلى الفقر والجوع والمجاعة".

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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