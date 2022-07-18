مباشر - الحرب في أوكرانيا: الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات جديدة ضد روسيا

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ينوي الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لوزراء خارجيته الاثنين في بروكسل، مواصلة الضغط على موسكو وذلك بفرض عقوبات جديدة عليها من جهة وتقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا من جهة أخرى، وفق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل. وأضاف ردا على تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن "بعض القادة الأوروبيين صرّحوا أن العقوبات كانت خطأ. لا أعتقد أنها كذلك، هذا ما ينبغي علينا فعله، وسنواصل فعله".

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11.30 روسيا تستهدف الصواريخ الأوكرانية بعد تضررها من أسلحة الغرب

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أحد أقرب حلفاء بوتين، تفقد مجموعة فوستوك التي تقاتل في أوكرانيا. وأضافت أن الوزير "أصدر تعليمات للقائد بإعطاء الأولوية لضرب أسلحة العدو من صواريخ ومدفعية بعيدة المدى".

وقالت الوزارة أيضا إن الأسلحة تُستخدم في قصف مناطق سكنية في دونباس التي تسيطر عليها روسيا وإشعال النيران عمدا في حقول القمح وصوامع تخزين الحبوب. ولم تتمكن رويترز من التحقق من تقارير ميدان المعركة من أي من الطرفين.

وتتحرك القوات الروسية في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وتحتل الآن حوالي خمس مساحة البلاد بعد مضي ما يقرب من خمسة أشهر منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

10.00 استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت"

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وأضاف بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، إن "حياة (...) عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق" الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة.

08.00 بريطانيا: روسيا تستخدم مجموعة فاغنر للمرتزقة لتعزيز خطوطها الأمامية في أوكرانيا

أكدت المخابرات العسكرية البريطانية الإثنين أن روسيا استعانت بشركة المتعاقدين العسكريين الخاصة فاغنر لتعزيز قواتها على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث للمعلومات أن فاغنر تخفض معايير التجنيد وتوظف مدنيين وأفرادا كانوا مدرجين على القوائم السوداء، مما قد يؤثر على فعالية الجيش الروسي.

07.00 كندا ترسل توربين خط أنابيب غاز نورد ستريم إلى ألمانيا بعد إصلاحه

أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية الإثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن كندا أرسلت توربين خط أنابيب غاز نورد ستريم إلى ألمانيا على متن طائرة يوم 17 يوليو/ تموز بعد الانتهاء من إصلاحه.

وأضافت الصحيفة أن الأمر سيستغرق من خمسة إلى سبعة أيام أخرى حتى يصل التوربين إلى روسيا ما لم تكن هناك مشاكل تتعلق بالخدمات اللوجستية والجمارك.

05.00 "الأوكرانيون لا يقبلون القرار الكندي بشأن توربينات نورد ستريم"

في محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الأوكرانيين لن يقبلوا أبدا القرار الكندي بإعادة توربينات إلى ألمانيا "في انتهاك لنظام العقوبات" ضد روسيا.

وشدد الرئيس الأوكراني على وجوب أن يستند موقف المجتمع الدولي بشأن العقوبات على روسيا إلى "مبادئ"، وعلى ضرورة زيادة الضغوط على موسكو. هذا وشكر ترودو الدعم الكندي الكبير على الصعيد الدفاعي.

02.00 زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب الشكوك الكثيرة في وجود حالات خيانة عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس، وذلك عشية اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الموجه إلى الأمة "اليوم اتخذت قرارا بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)".

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها ستون حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.

00.00 اعتقال صحافية روسية اقتحمت بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بالحرب في أوكرانيا

اعتقلت السلطات الروسية الأحد الصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا التي أصبحت وجها معروفا بعد اقتحامها بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بالحرب في أوكرانيا، بحسب محاميها ومقربون منها.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي بشأن أسباب هذا الاعتقال لكنه يأتي بعد أيام قليلة على تظاهر أوفسيانيكوفا بمفردها قرب الكرملين، ملوحة بلافتة تنتقد التدخل العسكري في أوكرانيا والرئيس فلاديمير بوتين.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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