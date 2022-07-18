مناخ: بلدان غرب أوروبا منها فرنسا وبريطانيا تسجل درجات حرارة قياسية وسط اندلاع عدة حرائق

© أ ف ب

سُجلت درجات حرارة قياسية الإثنين في بلدان غرب أوروبا -من بينها فرنسا وبريطانيا- تجاوزت بعضها 40 درجة مئوية، فيما تحصد حرائق الغابات مزيدا من المساحات الحرجية. فقد وصلت الحرارة إلى 37,5 درجة مئوية في كيو غاردنز بجنوب غرب لندن، فيما بلغت 42 درجة في مدينة نانت (غرب فرنسا). وسُجلت مستويات قياسية في هولندا بلغت 33,6 درجة مع تحذير من احتمال وصولها إلى 38-39 الثلاثاء. ويتوقع أن تبلغ الحرارة في بلجيكا 40 درجة وأكثر.

إعلان اقرأ المزيد

شهدت عدة بلدان في غرب أوروبا، بينها بريطانيا وفرنسا، موجة حر شديدة الإثنين مع درجات حرارة قياسية. فقد سجلت الحرارة 37,5 درجة مئوية في كيو غاردنز بجنوب غرب لندن عند الساعة الثالثة بعد الظهر (14,00 ت غ) لتقترب من المستوى القياسي البالغ 38,7 درجات.

وفي فرنسا، سجل عدد من البلدات والمدن أعلى حرارة على الإطلاق، حسب ما أعلنت الأرصاد الوطنية. وسجلت الحرارة 39,3 درجة مئوية في بريست المطلة على الأطلسي في أقصى الشمال الغربي لفرنسا، مقارنة بالمستوى القياسي السابق المسجل في 2002 وهو 35,1 درجة مئوية.

كما سجلت سان بريو المطلة على المانش 39,5 درجة مئوية مقارنة بالمستوى السابق البالغ 38,1 درجة، بينما سجلت نانت (غرب) 42 درجة متخطية المستوى القياسي المسجل في 1949 والبالغ 40,3 درجة.

دمار هائل في جنوب غرب فرنسا جراء حريقين كبيرين

إلى ذلك، لم يتمكن عناصر الإطفاء في جنوب غرب فرنسا من احتواء حريقين كبيرين تسببا بدمار هائل. وعلى مدى ستة أيام، واجهت جيوش من عناصر الإطفاء وأسطول من طائرات الإطفاء صعوبة في إخماد حرائق.

في إيرلندا سُجلت 33 درجة مئوية في فينيكس بارك بدبلن، أي أقل بـ0,3 درجة عن المستوى القياسي المسجل في 1887، بحسب مركز الأرصاد.

وسُجلت مستويات حرارة قياسية في هولندا بلغت 33,6 درجة مئوية مع تحذير من احتمال وصولها إلى 38-39 الثلاثاء. ويتوقع أن تبلغ الحرارة في بلجيكا 40 درجة وأكثر.

حوالي نصف أراضي الاتحاد الأوروبي معرضة للجفاف

وقال خبراء المفوضية الأوروبية إن قرابة نصف (46 بالمئة) من أراضي الاتحاد الأوروبي معرضة لجفاف يستدعي التحذير منه و11 في المئة عند مستوى الإنذار إذ باتت المحاصيل تعاني من نقص المياه.

أتت الحرائق المشتعلة في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا على آلاف الهكتارات من الأراضي وأرغمت آلاف الأهالي والسياح على الفرار من أماكن إقامتهم.

وكانت النيران لا تزال تشتعل في منطقة يبلغ طولها تسعة كيلومترات وعرضها ثمانية كيلومترات، قرب كثبان بيلات الرملية الفرنسية الأكثر ارتفاعا في أوروبا، محولة هذه المنطقة الخلابة المعروفة بمواقع التخييم والشواطئ البكر إلى مساحات متفحمة.

وعملت السلطات على إجلاء 8000 شخص قرب الكثبان الإثنين، في وقت تسبب تغيير مسار الرياح في انتشار دخان أسود كثيف فوق مناطق سكنية.

وأخلت حديقة حيوان مجاورة في أركاشون أكثر من ألف حيوان أرسلتها إلى حدائق أخرى هربا من الدخان. وكان 16 ألف شخص من السياح والأهالي قد أُرغموا على مغادرة أماكن إقامتهم ومنازلهم، فيما لجأ العديد منهم إلى مراكز إيواء موقتة.

سقوط قتلى في إسبانيا

في إسبانيا أودت الحرائق في مقاطعة ثامورا بشمال الغرب براع يبلغ 69 عاما، حسب ما أعلنت السلطات المحلية. قبل يوم لقي إطفائي حتفه في نفس المنطقة، وفي وقت لاحق أعلنت وفاة موظف مكتب في الخمسينيات من عمره جراء ضربة شمس في مدريد.

وقالت السلطات إن قرابة 20 حريق غابات لا تزال تشتعل من الجنوب إلى غاليثيا في أقصى شمال الغرب حيث دمرت الحرائق قرابة 4500 هكتار (11,000 فدان) من الأراضي.

في البرتغال، تستمر حالة إنذار من حرائق الغابات، رغم تسجيل انخفاض طفيف في الحرارة التي بلغت الخميس الماضي 47 درجة مئوية، وهو مستوى قياسي لشهر تموز/يوليو.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك