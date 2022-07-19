مباشر: تقرير بريطاني يشير لصعوبات تواجهها القوات الروسية في مواصلة القتال الفعال في أوكرانيا

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أشار تقرير بريطاني صدر الثلاثاء إلى أن القوات الروسية تواجه صعوبات في مواصلة قتالها الهجومي الفعال في إقليم دونباس شرق أوكرانيا. وعلى صعيد متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أفدييفكا الأوكرانية إن قواته صدت عدة هجمات روسية في الأيام الثلاثة الماضية.

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09:00 مسؤول: مدينة أفدييفكا الأوكرانية تصد سلسلة من الهجمات الروسية

قال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية لمدينة أفدييفكا الأوكرانية الثلاثاء إن القوات الروسية حاولت دون جدوى التقدم نحو المدينة الواقعة إلى الشمال من دونيتسك في الأيام القليلة الماضية. وتقع المدينة على طريق مؤدية من دونيتسك إلى كوستيانتينيفكا ثم تمتد باتجاه كراماتورسك وسلوفيانسك، المدينتين الرئيسيتين في المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.

وقال باراباش للتلفزيون الأوكراني "(تصريحات العدو) بأن الطريق السريع أفدييفكا-كوستيانتينيفكا... تحت سيطرتهم غير صحيحة". وأضاف أن القوات الأوكرانية صدت الروس بعد أن شنوا هجمات على مدى عدة أيام. وتابع "خسائر العدو أكبر بكثير من خسائرنا"، فقد تكبد نحو 40 قتيلا بينما فقدت القوات الأوكرانية أربعة جنود في القتال.

08:00 بريطانيا: روسيا تجد صعوبة في مواصلة القتال الهجومي الفعال

ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية الثلاثاء أن روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة قتالية هجومية فعالة منذ بدء غزوها لأوكرانيا ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة بشكل متزايد.

وقالت وزارة الدفاع في تحديث للمخابرات "بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد، يواجه المخططون الروس معضلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي". وأضافت الوزارة أنه بينما قد تستمر روسيا في تحقيق المزيد من المكاسب، فمن المرجح أن يكون إيقاع عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية.

00:00 مراسلون بلا حدود تطالب يوتلسات بالتوقف عن بث قنوات روسية

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الاثنين مشغل الأقمار الاصطناعية الأوروبي "يوتلسات" بالتوقف عن بث اثنتين من القنوات التلفزيونية الروسية بدعوى أنهما تمثلان "رأس حربة" الدعاية الروسية.

وردت يوتلسات على طلب المنظمة المتخصصة بالدفاع عن حقوق الصحافيين بالقول إن هذا الأمر ليس من اختصاصها بل يعود البت فيه إلى الهيئات الناظمة للبث التلفزيوني.

وقال الأمين العام لمراسلون بلاد حدود كريستوف ديلوار في بيان إنه "لا يمكن ليوتلسات أن تساهم بصورة قانونية في دعاية الكرملين من خلال توفير وسائل للبث، وأن تجني أرباحا من المعلومات المضللة والرقابة. ينبغي على السلطات الفرنسية أن تضع حدا لهذا الوضع".

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