إسبانيا: وفاة "أكثر من 500 شخص" بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد

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سائحة وسط الحر في إحدى ساحات إشبيليا بإسبانيا في 10 تموز/يوليو 2021
سائحة وسط الحر في إحدى ساحات إشبيليا بإسبانيا في 10 تموز/يوليو 2021 © أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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تسببت موجة الحر التي ضربت إسبانيا لنحو عشرة أيام بمقتل "أكثر من 500 شخص"، حسب ما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأربعاء خلال رحلة إلى المنطقة الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق.

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، خلال رحلة إلى منطقة أراغون الشمالية من البلاد المتضررة من الحرائق، إن موجة الحر التي ضربت إسبانيا لنحو عشرة أيام تسببت بمقتل "أكثر من 500 شخص". 

وقال: "خلال موجة الحر، توفي أكثر من 500 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب بيانات"، في إشارة إلى تقديرات الوفيات الزائدة التي نشرها معهد الصحة العامة.

 

فرانس24/ أ ف ب

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