استئناف إمدادات الغاز بين روسيا وألمانيا عبر أنبوب "نورد ستريم" بعد أعمال صيانة

الحرب في أوكرانيا

أنبوب غاز "نورد ستريم 1" بمدينة لومبين في ألمانيا، 8 آذار/ مارس 2022.

أعلنت الشركة المشغلة لأنبوب غاز "نورد ستريم" الذي يربط بين روسيا وألمانيا الخميس استئناف الإمدادات بعد أعمال صيانة استمرت عشرة أيام.

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أُعيد تشغيل أنبوب غاز "نورد ستريم" الذي يربط بين روسيا وألمانيا الخميس بعد أعمال صيانة استمرت عشرة أيام.

وصرح ناطق باسم مجموعة "نورد ستريم" لوكالة الأنباء الفرنسية أن الأنبوب "يعمل"، لكن من دون كشف كمية الغاز التي تتدفق.

وكانت الحكومة الألمانية تخشى ألا تُعيد موسكو فتح الصنابير بعد أعمال الصيانة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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