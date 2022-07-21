ريبورتاج: متطوع من كييف يخاطر بحياته لإنقاذ العالقين في جبهات القتال شرق أوكرانيا

01:35 متطوع من كييف يخاطر بحياته لإنقاذ العالقين بالحرب شرق أوكرانيا. © صورة من شاشة فرانس 24

"ليس هناك وقت جيد أو سيء للذهاب إلى هناك.. إنها الحرب، علينا إجلاء الناس".. هذا ما قاله شاب ذو 23 عاما جاء من كييف إلى سلوفيانسك كمتطوع. ينطلق نيكولا باتجاه الخط الأمامي للمعارك إلى سيفيرسك بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث لا تزال هناك عائلات تعيش تحت نيران القصف الروسي. فريق فرانس24 رافق نيكولا في إحدى مخاطراته لإنقاذ المدنيين العالقين في تلك المنطقة. تقرير لودوفيك دي فوكو وغوليفر كراغ وماري زعرور حنا.