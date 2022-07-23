الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة تشمل مدافع عالية الدقة وطائرات مسيرة

الحرب في أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس" وطائرات مسيرة هجومية.

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كشفت الولايات المتحدة المتحدة عن تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار.

وتشمل المساعدات منظومات مدفعية من طراز "هيمارس" وبذلك تكون واشنطن زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.

وصرح جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية بأن الشحنة الجديدة تشمل أيضا ما يصل إلى 580 طائرة مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست" وفق .

وقال كيربي إن روسيا "شنت قصفا فتاكا في كل أنحاء البلاد وضربت مراكز تجارية ومباني سكنية فقتلت مدنيين أوكرانيين أبرياء".

وأضاف "حيال هذه الفظائع، قال الرئيس بوضوح إننا سنواصل دعم الحكومة الأوكرانية وشعبها ما دام ذلك ضروريا".

وتستطيع مدافع هيمارس المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام "جي بي إس" لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كلم، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها.

ولفت كيربي إلى أن واشنطن ستقدم أيضا 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية وأربعة مراكز قيادة مدرعة.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف طلب الثلاثاء من الدول الغربية تقديم مزيد من منظومات المدفعية الدقيقة، موضحا أن بلاده ستحتاج إلى "ما لا يقل عن مئة" منظومة هيمارس لتتمكن من شن هجوم مضاد يمتاز بالفاعلية.

ونفى مسؤول كبير في البنتاغون تقارير تفيد بأن روسيا قد تكون تمكنت من تدمير أربعة أنظمة من طراز هيمارس. لكنه أقر بأن روسيا اضطرت إلى التكيف مع هذا السلاح الجديد الذي أصبح بالنسبة إليها "أول شيء" يسعى جنودها إلى استهدافه في أوكرانيا.

ورغم استمرار عمليات تسليم الأسلحة هذه لأوكرانيا، ترفض إدارة بايدن إرسال صواريخ ذات مدى أكبر.

وقال مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان في منتدى آسبن للأمن إن الرئيس الديمقراطي "يعتقد أنه في حين أن أحد الأهداف الأولى للولايات المتحدة هو القيام بما هو ضروري لدعم أوكرانيا، فإن الهدف الأساسي الآخر هو التأكد من أننا لا نصل إلى نقطة من شأنها أن تقودنا إلى حرب عالمية ثالثة".

فرانس24/ أ ف ب

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