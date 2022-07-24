تنديد دولي بالقصف الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني غداة اتفاق يسمح باستئناف صادرات الحبوب

رجال إطفاء يحالون إخماد الحريق في ميناء أوديسا الأوكراني بعد القصف الروسي، 23 تموز/ يوليو 2022.

نددت قوى دولية السبت بالقصف الروسي على ميناء أوديسا بعد يوم واحد من توقيع اتفاق في إسطنبول حول استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية. حيث اعتبرت واشنطن أن القصف "يلقي بظلال من الشك " حول التزام روسيا المتعلق برفع الحظر عن صادرات الحبوب.

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نددت عدة دول غربية السبت بالقصف الصاروخي الروسي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا الذي أتى بعد يوم واحد من توقيع روسيا اتفاقا في تركيا يسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

ودانت الولايات المتحدة السبت الضربات الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني، معتبرة أنها "تلقي بظلال من الشك الجدي" حول التزام روسيا المتعلق برفع الحظر عن صادرات الحبوب في إطار الاتفاق الذي وقعته الجمعة في اسطنبول.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن "هذا الهجوم يلقي بظلال من الشك الجدي حول صدقية التزام روسيا باتفاق يوم أمس ويقوض عمل الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا لإيصال مواد غذائية أساسية إلى الأسواق العالمية".

كما نددت بريطانيا بالهجوم "المروع" الذي استهدف ميناء أوديسا . وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس "من المروّع للغاية أنه بعد يوم فقط من هذا الاتفاق، شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما غير مبرر تماما على أوديسا".

وتسببت الضربات الصاروخية الروسية على الميناء الواقع في جنوب أوكرانيا في وقوع إصابات، وفق ما أعلن حاكم المنطقة ماكسيم مارشنكو من دون أن يحدد عدد الأشخاص الذين أصيبوا.

وقال مارشينكو في بيان مصور على وسائل التواصل الاجتماعي "للأسف، أصيب بعض الأشخاص. البنية التحتية للميناء تضررت".

ومن حانبها، أعربت تركيا عن "قلقها" السبت إثر الضربات الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني غداة توقيع كييف وموسكو اتفاق إسطنبول .

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "كون هذا الحادث وقع مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرمناه بالأمس (...) يثير فعلا قلقنا".

كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الهجوم الصاروخي على ميناء أوديسا الذي يعد اساسيا لتنفيذ الاتفاق حول استئناف تصدير الحبوب .

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن "الأمين العام يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أعلن عنها اليوم على ميناء أوديسا الأوكراني". وأضاف أنه "لا بد من التنفيذ الكامل (للاتفاق) من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا".

وفي بروكسل كتب بوريل في تغريدة على تويتر "ضرب هدف مهم لتصدير الحبوب بعد يوم واحد من توقيع اتفاق اسطنبول أمر مستهجن ويبرهن مرة أخرى على ازدراء روسيا الكامل بالقانون والالتزامات الدولية".

فرانس24/ أ ف ب

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