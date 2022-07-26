الحرب في أوكرانيا: الأوروبيون يتوصلون إلى اتفاق لخفض استهلاك الغاز الروسي

ا ف ب/ارشيف

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى اتفاق على خطة لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة وتخفيف الاعتماد على الإمدادات الروسية من الطاقة وتشارك عبء النقص. وتعتزم مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الحكومية بدء عملية خفض الإمدادات إلى أوروبا اعتبارا من الأربعاء وهو ما قد يؤثر على اقتصادات بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، كألمانيا.

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توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الثلاثاء بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة والتقليل من اعتمادها على الإمدادات الروسية.

من المقرر بأن تخفض مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الحكومية الإمدادات إلى أوروبا اعتبارا من الأربعاء، ما يمثّل تهديدا لاقتصادات مثل ألمانيا التي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية.

لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا ردا على غزو أوكرانيا، عقدت اجتماعا للاتفاق على طريقة يمكن من خلالها خفض استهلاك الغاز وتشارك عبء النقص.

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قال مجلس الوزراء "في محاولة لزيادة أمن الاتحاد الأوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت الدول الأعضاء اليوم إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة هذا الشتاء".

وأضاف البيان أن "نظام المجلس يتوقع احتمال إطلاق -تحذير الاتحاد- بشأن أمن الإمدادات، وهو ما يعني انخفاض الطلب على الغاز من روسيا التي تستخدم بشكل متواصل إمدادات الغاز كسلاح".

وأفاد وزير الطاقة في لوكسمبورغ كلود تورم في تغريدة بأن المجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي صوّتت ضد الخطة التي وصفها بأنها "الأفضل للرد على ابتزاز الرئيس فلاديمير بوتين المرتبط بالغاز".

فرانس24/ أ ف ب

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