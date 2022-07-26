القوات الروسية تقصف ميناء ميكولايف جنوب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن روسيا قصفت البنية التحتية لميناء ميكولايف من خلال هجوم صاروخي، ما أثار الشك حول إمكانية استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية. من جانبها، أكدت روسيا أن القوات الأوكرانية قصفت مستودعا للنفط في منطقة بوديونوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا.

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قال أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية منطقة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا الثلاثاء إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية لميناء ميكولايف.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني الحكومي: "تم توجيه ضربة صاروخية ضخمة على جنوب أوكرانيا من اتجاه البحر الأسود وباستخدام الطيران"، دون أن يقدم تفاصيل عن آثار الضربة.

وقصفت روسيا السبت الماضي ميناء آخر في أوديسا بجنوب أوكرانيا، مما يلقي بظلال من الشك على خطة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ويهدف اتفاق الحبوب إلى السماح بمرور آمن للشحنات من وإلى الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

أوكرانيا تقصف مستودع نفط

من جانب آخر، قالت روسيا الثلاثاء إن حريقا كبيرا اندلع في مستودع نفط في منطقة بوديونوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المنطقة. وأضافت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات حتى الآن بسبب الحريق.

فرانس24/رويترز

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