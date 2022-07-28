الحرب في أوكرانيا: زعيم الانفصاليين في دونيتسك يدعو الروس لغزو كييف ومدن أخرى

الحرب في أوكرانيا

عامل إغاثة يسير وسط أنقاض منطقة سكنية مدمرة نتيجة قصف روسي في بلدة توريتسك قرب دونيتسك شرق أوكرانيا، 27 تموز/يوليو .

طالب دينيس بوشيلين الزعيم الانفصالي لإقليم دونيتسك شرق أوكرانيا الأربعاء بـ"تحرير المدن الروسية التي أسسها الروس" في أوكرانيا، داعيا لغزو "كييف وتشيرنيغيف وبولتافا وأوديسا ودنيبرو وخاركيف وزابوريجيا ولوتسك".

إعلان اقرأ المزيد

دعا الزعيم الانفصالي في منطقة دونيتسك بأوكرانيا الموالي لموسكو الأربعاء روسيا، إلى غزو مدن تشمل جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا.

وقال دينيس بوشيلين على موقع التواصل تلغرام "لقد حان الوقت اليوم لتحرير المدن الروسية التي أسسها الروس، كييف وتشيرنيغيف وبولتافا وأوديسا ودنيبرو وخاركيف وزابوريجيا ولوتسك".

وكانت روسيا قد تذرعت بحماية السكان الناطقين بالروسية في الشرق من إبادة جماعية مزعومة تقوم بها السلطات الأوكرانية لشن هجومها ضد أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وبعد فشل الهجوم الروسي على كييف، احتلت موسكو جزءا كبيرا من جنوب أوكرانيا وشرقها.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا حقيقة وجود دولة أوكرانية، قائلاً إنها انفصلت بشكل مصطنع عن روسيا. وقال إنه لا ينوي احتلال جارته، لكن السلطات التي نصبتها موسكو في جنوب أوكرانيا تستعد علانية لإجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك