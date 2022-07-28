حديث هاتفي مرتقب بين بلينكن ولافروف وواشنطن تقدم عرضا لتبادل السجناء مع موسكو

دبلوماسية

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيجري اتصالا هاتفيا قريبا بنظيره الروسي سيرغي لافروف للتفاوض بشأن عرض لتبادل السجناء يشمل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان، مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت. وستكون هذه هي المحادثة الأولى بين الوزيرين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أنه سيتحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وأعلن أن بلاده قدمت عرضا "هاما" لروسيا لإطلاق سجينين أمريكيين لديها.

وقال بلينكن للصحافيين إن المحادثة الهاتفية المرتقبة "في الأيام القادمة" مع لافروف "لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا"، بل ستكون مخصصة للعرض الذي قدمته بلاده لإطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.

وأضاف "أعتزم إثارة قضية تشكل أولولية بالنسبة إلينا: تحرير بول ويلان وبريتني غرينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما".

وتابع بلينكن "وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "حكومتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح وسأستغل المحادثة للمتابعة شخصيا".

ولحساسية القضية لم يشأ بلينكن الخوض في التفاصيل، أو تأكيد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعرض مقايضة السجينين الأمريكيين بمهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.

وانخرطت الولايات المتحدة وروسيا في عملية تبادل سجناء في نيسان/أبريل خلال الحرب الأوكرانية، إذ أطلقت روسيا سراح جندي المارينز السابق تريفور ريد مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وواجه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة للإفراج عن غرينر التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وقد اتهم زوجها الإدارة الأمريكية بعدم بذل الجهود اللازمة.

أما ويلان الذي كان مسؤولا أمنيا في شركة لقطع السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو في كانون الأول/ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حساسة. وأدين بالتجسس في حزيران/يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عاما.

وأعربت عائلة ويلان في بيان عن تقديرها لجهود إدارة بايدن وأعربت عن أملها في أن تقبل روسيا هذا التنازل أو بعض التنازلات الأخرى من أجل حريته.

لا مفاوضات مع أوكرانيا

والمكالمة الهاتفية بين بلينكن ولافروف ستكون الأول بينهما منذ 15 شباط/فبراير، عندما حذر وزير الخارجية الأمريكي روسيا من مغبة غزو أوكرانيا.

لكن الرئيس فلاديمير بوتين مضى قدما وشن هجومه بعد تسعة أيام، ما دفع بالولايات المتحدة مع حلفائها إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا والعمل لعزل موسكو على المسرح الدولي.

وقال بلينكن للصحافيين إن المحادثة الهاتفية "لن تكون مفاوضات بشأن أوكرانيا"، مضيفا "أي مفاوضات بشأن أوكرانيا تجرى بقرار من شعبها".

وأكد بلينكن أن بلاده التي تضخ المليارات من المساعدات العسكرية لأوكرانيا "ليست واهمة" بأن روسيا مستعدة للمشاركة "بشكل هادف وبناء" لإنهاء الحرب.

وقال "في غضون ذلك، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتعزيز موقف أوكرانيا في ساحة المعركة".

ولفت بلينكن إلى أنه سيبحث مع لافروف أيضا في الاتفاق الروسي-الأوكراني لتصدير 25 مليون طن من الحبوب تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في إسطنبول بوساطة تركية ورعاية أممية.

وقال "مئات الملايين من الناس ينتظرون إبحار هذه السفن من موانئ أوكرانيا"، معربا عن أمله بأن "يتيح هذا الاتفاق استئناف شحن الحبوب الأوكرانية سريعا عبر البحر الأسود، وأن تفي روسيا بتعهدها السماح بعبور هذه السفن".

وقال أيضا إنه سيحذر من عواقب أخرى إذا ضمت روسيا المزيد من الأراضي الأوكرانية. وكانت موسكو قد استولت عام 2014 على شبه جزيرة القرم واعتبرتها جزءا من روسيا، لكن معظم دول العالم لم تعترف بهذا القرار.

وقال البيت الأبيض مؤخرا إن روسيا تمهد الطريق لـ"استفتاءات زائفة" في المناطق التي استولت عليها ربما في وقت مبكر من أيلول/سبتمبر.

ورفض بلينكن بشكل واضح لقاء لافروف خلال قمة مجموعة العشرين في وقت سابق هذا الشهر في بالي، حيث حشدت الولايات المتحدة حلفاءها لانتقاد روسيا في الجلسات المغلقة.

غرينر اتهمت بإدخال مواد محظورة إلى روسيا

واعتقلت غرينر البطلة الأولمبية وبطلة الدوري الأمريكي للمحترفين للسيدات في مطار تشيريميتييفو في موسكو بعد أن ضبطت السلطات عبوات للسجائر الالكترونية مليئة بزيت القنب بحوزتها، وذلك قبل أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت اللاعبة البالغة 31 عاما قد وصلت إلى روسيا من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانا في الخارج أكثر من الداخل.

وكانت غرينر قد أقرت في السابع من تموز/يوليو الحالي بذنبها، وهي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكنها قالت خلال جلسة محاكمة الأربعاء إنها لم تكن تنوي تهريب المخدرات وجاءت على الرغم من تحذيرات واشنطن كي لا تخذل فريقها الروسي.

وأقرت بذنبها بحيازة المواد المخدرة، لكنها نفت أن تكون نيتها تهريب المخدرات إلى روسيا. وخلال المحاكمة الأربعاء، قالت غرينر التي يبلغ طولها 2,06 متر إنها ما زالت لا تعرف كيف انتهى المطاف بالعبوات في حقيبتها.

وأوضحت "لم أفكر أو أخطط لإدخال مواد محظورة إلى روسيا. لم أكن أنوي خرق القانون الروسي"، مشيرة إلى أنها "كانت في عجلة من أمرها في التوضيب للسفر" وأنه لم تكن لديها "النية لاستخدام" مادة محظورة في روسيا.

وأشارت إلى أنها حصلت على إذن من طبيب أمريكي لاستخدام القنب الطبي لتخفيف آلام إصاباتها العديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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