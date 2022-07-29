أوكرانيا: زيلينسكي يتفقد مرفأ في تشونومورسك للإشراف على تحميل أولى شحنات الحبوب

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف يزوران ميناءً بحريًا قبل استئناف تصدير الحبوب. أوديسا، أوكرانيا في 29 يوليو/تموز 2022.

أشرف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تحميل أولى شحنات الحبوب على متن سفينة تركية بغرض تصديرها بمرفأ تشونومورسك، بموجب الاتفاق الذي تم مع روسيا برعاية أممية وتركية، حسبما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الجمعة، مشيرة إلى أن الهدف هو "إيصال ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحصار البحري الروسي، إلى العالم".

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تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرفأ في أوديسا للإطلاع على تحميل أول شحنة من الحبوب على سفينة تركية بغرض تصديرها، وفق ما أعلنت الرئاسة الجمعة، في أعقاب اتفاق مع روسيا برعاية أممية وتركية.

ونقل بيان للرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله: "أول باخرة، أول سفينة يجري تحميلها منذ اندلاع الحرب. إنها سفينة تركية". وظهر زيلينسكي في تسجيلات مصورة من مرفأ تشونومورسك ونشرتها الرئاسة، أمام سفينة اسمها بولارنيت.

وجاء في البيان بأن التصدير يمكن أن يبدأ في "الأيام المقبلة" بموجب الخطة الهادفة إلى إيصال ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحصار البحري الروسي، إلى العالم. وتضمن البيان: "جانبنا مستعد بالكامل. أرسلنا جميع الإشارات إلى شركائنا، الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني.. وزير البنى التحتية على تواصل مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. نحن بانتظار إشارة منهم كي نبدأ".

كما قالت الرئاسة الأوكرانية إن الصادرات ستبدأ بعدد من السفن التي كانت في الأساس محملة بالحبوب عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، لكن لم تتمكن من الإبحار بسبب الحرب.

ويهدف الاتفاق القاضي برفع الحصار الروسي عن السفن، إلى تخفيف أزمة غذاء عالمية تسببت في ارتفاع أسعار السلع في عدد من أفقر دول العالم. وتقول أوكرانيا التي كانت من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل الحرب، إنها تسعى لتصدير 20 مليون طن من انتاجها من الحبوب والبالغة قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، بموجب الخطة.

كما نقل البيان عن زيلينسكي الذي كان يرافقه سفير من مجموعة الدول السبع، قوله: "من المهم بالنسبة لنا أن تبقى أوكرانيا الضامن لأمن الغذاء العالمي".

فرانس24/ أ ف ب

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