النيابة الإسبانية ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات بحق شاكيرا في قضية التهرب الضريبي

محاكمة شاكيرا

أعلنت النيابة العامة في برشلونة الجمعة أنها ستلتمس بحق النجمة الكولومبية شاكيرا المتهمة بالتهرب الضريبي، السجن لأكثر من ثماني سنوات وتغريم صاحبة أغاني "هيبس دونت لاي" و"واكا واكا" بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريبا. وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها، رفضت الأربعاء إبرام أي صفقة مع القضاء الإسباني مؤكدة عزمها المضي في القضية حتى المحاكمة، التي يبقى على القضاء أن يبت في إجرائها ويعلن موعد انطلاقها.

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قالت النيابة العامة في برشلونة (شمال شرق إسبانيا) الجمعة إنها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي بحق النجمة الكولومبية شاكيرا، التي أعلنت رفضها عقد اتفاق وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

كما أشارت النيابة العامة في لائحة الاتهام إلى أنها ستطلب تغريم النجمة البالغة 45 عاما والمتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014، بمبلغ 24 مليون يورو تقريبا.

ويبقى على القضاء حاليا أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.

وتتهم صاحبة أغاني "هيبس دونت لاي" و"واكا واكا" بأنها لم تعلن عن قيمة مداخيلها لمصلحة الضرائب الإسبانية خلال السنوات 2012 و2013 و2014. وتقول النيابة إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها المغنية عن علاقتها بنجم نادي برشلونة في كرة القدم جيرار بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015.

في المقابل، يقول محامو شاكيرا إن معظم دخلها حتى 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية، وإنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.

وأعلنت محكمة في برشلونة في مايو/أيار أنها ردت طلبا تقدمت به المغنية لكف الملاحقات في حقها بحجة أنها لم تكن مقيمة في إسبانيا خلال السنوات التي تشملها تهمة التهرب الضريبي، بل كان مقرها الضريبي حينها في جزر باهاماس.

وفي يونيو/حزيران، أعلن قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين. وقال الثنائي في بيان مشترك: "يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا".

فرانس24/ أ ف ب

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