روسيا تدعو الى تحقيق أممي بشأن قصف سجن لأسرى حرب أوكرانيين في دونيتسك

الحرب في أوكرانيا

صورة من الأقمار الاصطناعية بعد قصف سجن لأسرى حرب قرب أولينيفكا بمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، 30 تموز/ يوليو.

دعت روسيا السبت خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات السجناء الأوكرانيين من أسرى الحرب المحتجزين في سجن بمنطقة دونيتسك التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لموسكو. فيما حض حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سكان دونيتسك في شرق البلاد إلى إخلاء منطقة هربا من "الإرهاب الروسي".

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن موسكو دعت خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات السجناء الأوكرانيين من أسرى الحرب المحتجزين في سجن يديره انفصاليون تدعمهم موسكو.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تعمل "من أجل إجراء تحقيق نزيه" فيما وصفته بالهجوم على السجن. وقال الانفصاليون إن عدد القتلى 53 واتهموا كييف بقصف السجن بالصواريخ.

لكن القوات المسلحة الأوكرانية نفت مسؤوليتها وقالت إن المدفعية الروسية استهدفت السجن للتستر على ما يجري من سوء معاملة للمحتجزين هناك.

زيلينسكي يدعو لإخلاء دونيتسك

من جانبه، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت في رسالة مصورة سكان دونيتسك في شرق البلاد إلى إخلاء منطقة هربا من "الإرهاب الروسي"، حيث تتعرض مدنها لعمليات قصف دامية.

وقال الرئيس الاوكراني "اتخذ قرار حكومي بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، اخلوا" المنطقة.وأضاف "في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي".

تتسبب الضربات الروسية على مدن المنطقة كل يوم تقريبا بوقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك سابقا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان منطقة دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس. وبررت القرار بتدمير شبكات الغاز وغياب التدفئة في الشتاء المقبل في المنطقة.

من جهة ثانية، أعلنت أوكرانيا السبت أنها طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة زيارة جنودها من أسرى القوات الروسية، غداة مقتل نحو خمسين منهم في قصف.

ووصف زيلينسكي القصف الذي طال سجنا في أولينيفكا، في شرق البلاد، الجمعة بأنه "جريمة حرب روسية متعمدة"، داعيا من جديد إلى الاعتراف بروسيا دولة راعية للإرهاب.

وصرح مسؤول حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتسك السبت للتلفزيون الوطني أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت قد أشرفت على انسحاب المقاتلين من مصنع آزوفستال، أن تتوجه إلى أولينيفكا. لكنه اوضح أن اللجنة الدولية لم تحصل "حتى هذه اللحظة" على إذن من الروس.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك