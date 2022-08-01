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السينما... وجه من وجوه المقاومة في مدينة ميكولايف الأوكرانية

01:46 مسرح ثقافي في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا © فرانس24

منذ بداية الغزو الروسي أصبحت مدينة ميكولايف الواقعة في جنوب أوكرانيا تعتبر رمزا من رموز الصمود بعد تعرضها للقصف المتكرر من قبل القوات الروسية ومقاومتها للحرب. والسينما أحد وجوه المقاومة فيها، حيث تقدم عروض لأفلام من السينما الأوكرانية، في ملجأ تحت مسرح المدينة، فيما يشبه كثيرا المهرجانات السينمائية. وذلك لمساعدة الذين بقيوا بالمدينة على خط الدفاع الأول وبعث الأمل في نفوسهم. تقرير: عبد القادر درماس وجاليفر كراج وتانغي تريكوار.