تركيا تعلن انطلاق أول شحنة حبوب أوكرانية من ميناء أوديسا

الحرب في أوكرانيا

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محصول القمح في منطقة نوفازوفسك قرب مدينة ماريوبول الأوكرانية، 31 تموز/ يوليو 2022.

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا في وقت مبكر صباح الإثنين. ويهدف الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والموقع في إسطنبول إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار صاروخي بأفقر دول العالم.

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بعد توقيع اتفاق روسي- أوكراني في إسطنبول، تنطلق أول شحنة حبوب أوكرانية من ميناء أوديسا صباح الإثنين، حسب تأكيد وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان: "ستغادر سفينة الشحن رازوني التي ترفع سيراليون محملة الذرة مرفأ أوديسا عند الساعة 08,30 (الساعة 05,30 ت غ)" مضيفة أن شحنات أخرى ستلي "على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد أنجزت".

ويهدف الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والموقع في إسطنبول في 22 تموز/يوليو إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

وذكر موقع "مارين ترافيك" الذي يسمح بتقفي تحركات السفن، أن باخرة رازوني لا تزال على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني الإثنين عند الساعة الخامسة صباحا وقد أبلغت السلطات عند الساعة 04,30 ت غ أنها ستبحر.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع. ويضم المركز ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الإنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

فرانس24/ أ ف ب

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