القضاء الروسي يحكم بالسجن تسع سنوات على نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر

في حكم وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"غير المقبول"، حكم القضاء الروسي الخميس بالسجن تسع سنوات على نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر لإدانتها بتهريب المخدرات ما يمهد لعملية تبادل أسرى محتملة بين واشنطن وموسكو.

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قضت محكمة روسية الخميس بسجن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر تسع سنوات لإدانتها بتهريب المخدرات، وهو حكم قاس اعتبره الرئيس الأمريكي جو بايدن "غير مقبول".

وكانت لاعبة فينكس ميركوري التي تعتبر من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم، أوقفت في شباط/فبراير في موسكو قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا، وبحوزتها عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على سائل من القنب الهندي، فوقعت في فخ الأزمة الجيوسياسية التي نشأت بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتسارعت محاكمة اللاعبة الأمريكية في الأيام الأخيرة، موازاة مع مفاوضات بين البلدين حول عملية تبادل معتقلين قد تشمل غراينر، حيث أكدت واشنطن مؤخرا أنها قدمت عرضا "مهما" لموسكو في هذا السياق.

وأعلنت آنا سوتنيكوفا القاضية في محكمة خيمكي قرب موسكو أن "المحكمة اعتبرت الموقوفة مذنبة" بتهمة حيازة وتهريب مخدرات، وفق ما أفادت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية حضرت الجلسة.

وقالت القاضية أنه تم الحكم على غراينر بـ"السجن تسع سنوات في مجمع سجون" وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (حوالى 16 ألف يورو بحسب سعر الصرف الحالي).

بايدن يندد

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحكم، مؤكدا في بيان صدر فور إعلان الحكم أن "هذا غير مقبول وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها فورا لتتمكن من الانضمام إلى شريكتها وأحبائها وأصدقائها وزميلاتها في الفريق"، مؤكدا عزمه على "العمل بلا كلل" لإعادتها إلى البلاد.

وأعلن محامو الرياضية من جهتهم أنهم سيستأنفون الحكم "غير المنطقي إطلاقا".

"خطأ عن حسن نية"

وكانت غراينر أعلنت آخر مرة توجهت فيها إلى قضاة المحكمة قبل صدور قرارهم "ارتكبت خطأ عن حسن نية وآمل ألّا ينهي الحكم حياتي هنا".

وتعتبر غراينر البالغة 31 عاما من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم. وحافظت منذ بدء محاكمتها على هدوئها وردت على أسئلة المحكمة بوضوح ودقة.

وقبل بدء الجلسة الخميس، حملت صورة أمام الصحافيين تظهر فيها محاطة بزميلاتها في نادي كرة السلة الروسي الذي جاءت لتلعب معه.

وكانت لاعبة فينكس ميركوري وصلت إلى روسيا في شباط/فبراير من أجل اللعب ضمن أحد نوادي إيكاتيرينبورغ في الأورال خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانا في الخارج أكثر من الداخل.

وإذ اعترفت بحيازتها هذه المادة، أكدت أنها جلبتها إلى روسيا بالخطأ. ونفت أي إتجار بها، مؤكدة أن هذه الكمية الضئيلة هي لاستخدامها الخاص كمسكن للألم وصفه لها طبيب لأنها تعاني من آلام مزمنة بسبب إصاباتها العديدة.

من جهته، أكد المدعي العام الخميس أنها حاولت عمدا "إخفاء" السائل عن الجمارك في المطار.

صفقة تبادل في الأفق

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي أول محادثات بينهما منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال بلينكن إنه حض لافروف على "قبول العرض الكبير" الذي قدمته واشنطن لموسكو للحصول على إطلاق سراح غراينر وأمريكي آخر معتقل في روسيا هو بول ويلان الذي يقضي عقوبة بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.

وأوردت عدة وسائل إعلام أمريكية أن المطلوب من جانب موسكو تسليمها تاجر الأسلحة الروسي المعتقل في الولايات المتحدة فيكتور بوت مقابل غراينر وويلان.

يقضي فيكتور بوت الذي تعتبره واشنطن من كبار مهربي الأسلحة في العالم، عقوبة بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة صدرت بحقه في 2012.

ويلقب بوت، ضابط سلاح الجو السوفياتي السابق، بـ"تاجر الموت" لتوريده أسلحة لأنغولا وليبيريا اللتين شهدتا حربا عنيفة واتُهم على مدى عقود ببيع أسلحة للطغاة في بعض أكثر الصراعات دموية في العالم.

ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن وأبدت موسكو استياءها بعد التصريحات الأمريكية العلنية عن المفاوضات.

فرانس24/ أ ف ب

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