صحيفة صينية: زيلينسكي يسعى إلى محادثات "مباشرة" مع بكين التي "بوسعها التأثير على روسيا"

الحرب في أوكرانيا

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين بالتدخل لإنهاء الغزو الروسي على بلاده في مقابلة مع صحيفة صينية الخميس. وقال إن للصين القدرة على استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي على موسكو، كما أنها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أبدى استعداده للتحدث مباشرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

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في مقابلة مع صحيفة "جنوب الصين" الصباحية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى إلى فرصة للتحدث "مباشرة" مع نظيره الصيني شي جين بينغ للمساعدة في إنهاء حربها مع روسيا. وحث الرئيس الأوكراني بكين على استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي الهائل على موسكو لوضع حد للقتال.

وصرح للصحيفة ذاتها قائلا: "إنها دولة قوية جدا، واقتصاد قوي لذا فإن بوسعها التأثير على روسيا سياسيا واقتصاديا. كما أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

روسيا تستهدف مسقط رأس زيلينسكي

ميدانيا، قالت أوكرانيا إن روسيا بدأت في تشكيل قوة عسكرية هجومية هدفها كريفي ريه، وهي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الخميس إن القوات الروسية منخرطة في نشاط عسكري كبير، إذ تطلق النار من الدبابات وتشن قصفا مدفعيا في عدة أجزاء من أوكرانيا.

فرانس24/ رويترز

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