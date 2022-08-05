مدير المخابرات اليونانية يستقيل من منصبه على خلفية فضيحة تجسس على صحافي وسياسي

استقال مدير المخابرات اليونانية بانايوتيس كونتوليون الجمعة من منصبه، وسط فضيحة تجسس مفترضة ضد سياسي وصحافي بواسطة البرنامج المعلوماتي غير القانوني بريداتور. ونفت الحكومة مرارا أي ضلوع لها في عمليات التنصت المفترضة في الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الدولة لم تشتر مثل هذه البرامج.

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وسط فضيحة تجسس مفترضة ضد سياسي وصحافي، قال مكتب رئيس الوزراء اليوناني إن مدير المخابرات اليونانية بانايوتيس كونتوليون استقال الجمعة من منصبه.

وأضاف البيان إن "مدير الاستخبارات الوطنية بانايوتيس كونتوليون قدم استقالته (...) التي قبلها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وتأتي استقالة كونتوليون الذي عين في آب/أغسطس 2019، بعد أسبوع من كشف محاولة لاستخدام برنامج بريداتور لمراقبة زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني المعارض. كما تأتي بعد ساعات من استقالة غريغوري ديميتريادس الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء وابن شقيقته.

وتأتي استقالتهما بعد أسبوع من الكشف عن محاولة مراقبة نيكوس أندرولاكيس، زعيم حزب كينال باسوك (الاشتراكي) ثالث حزب في البرلمان، بواسطة البرنامج نفسه، ما أثار احتجاجات.

مسؤولية الحكومة

وقال أندرولاكيس "إن اكتشاف من يختبئ وراء هذه الممارسات الضارة ليس مسألة شخصية بل واجب ديمقراطي"، داعيا الحكومة للامتناع عن "أي محاولة (...) للتقليل من شأن هذه القضية".

وصف أليكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا ورئيس الوزراء اليساري السابق الجمعة استقالة ديمترياديس بأنها "اعتراف بالذنب". كذلك أشار إلى "مسؤولية رئيس الوزراء شخصيا".

ونفت الحكومة مرارا أي ضلوع لها في عمليات التنصت المفترضة في الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الدولة لم تشتر مثل هذه البرامج.

وهذه هي ثالث حالة تجسس مزعومة في اليونان في أقل من عام. ففي نيسان/أبريل رفع ثاناسيس كوكاكيس الصحافي اليوناني المتخصص في الشؤون المالية شكوى قضائية، منددا بتجسس نظام بريداتور على هاتفه.

وفي شباط/فبراير، رفعت قضية تنصت مفترض من أجهزة الاستخبارات على صحافي استقصائي يوناني آخر بشأن قضايا الهجرة، إلى المحكمة العليا. في الحالات الثلاث استبعدت الحكومة "أي تورط للدولة".

وتمت مناقشة محاولة التنصت على زعيم كينال-باسوك التي وصفها حزب المعارضة الرئيسي سيريزا (يسار متطرف) بأنها "فضيحة كبرى"، نوقشت الجمعة في جلسة مغلقة من قبل اللجنة البرلمانية للمؤسسات والشفافية.

وكشف موقع "Reporters United" الاستقصائي أن المسؤول الثاني المستقيل ديمترياديس "مرتبط بأشخاص طبيعيين واعتباريين متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية".

فرانس24/ أ ف ب

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