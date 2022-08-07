سفارة أوكرانيا في لبنان: أول سفينة حبوب رازوني لن ترسو في ميناء طرابلس في وقتها المحدد

الحرب في أوكرانيا

© ياسين أكغول/ أ ف ب

السفينة رازوني تعبر البوسفور بعد الكشف عليها في إسطنبول في 3 آب/أغسطس 2022.

لن تصل رازوني، أول سفينة حبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكراني الاثنين الماضي ميناء طرابلس اللبناني في الموعد، هذا ما أعلنته السفارة الأوكرانية في لبنان. وأضافت الأحد لرويترز السفينة "تأخرت" و"لن تصل اليوم" دون تفاصيل إضافية عن موعد وصول جديد أو سبب التأجيل.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان بأن أول سفينة حبوب تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي في إسطنبول ويسمح بتصدير الحبوب من موانئ البلاد على البحر الأسود، لن تصل إلى لبنان الأحد كما هو مخطط.

وأوضحت لرويترز الأحد أن السفينة "تأخرت" و"لن تصل اليوم" دون توفير تفاصيل أخرى عن موعد جديد أو سبب التأخير.

وكانت السفينة رازوني قد غادرت ميناء أوديسا على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي وعلى متنها 26527 طنا من الذرة، وكان من المقرر أن ترسو الأحد في مدينة طرابلس الساحلية شمال لبنان، بحسب مسؤولين أوكرانيين وسلطات موانئ لبنانية.

ووفق بيانات الشحن على موقع (مارين ترافيك دوت كوم) أظهرت أن السفينة رازوني موجودة قبالة الساحل التركي صباح الأحد.

ووفق وثيقة شحن السفينة، التي اطلعت رويترز على نسخة منها الأحد، من المتوقع أن يكون تاريخ وصول السفينة يوم الثلاثاء ولكن تبقى وجهة الشحن المدرجة عليها "تحت الطلب"، ما يعني عادة أنه يمكن نقل شحنة السفينة من مالك إلى آخر.

وكان وزراء النقل والزراعة والاقتصاد اللبنانيون قد صرحوا لرويترز الأسبوع الماضي بأنهم لا يعرفون من سيشتري الحبوب على متن سفينة رازوني.

للتذكير فقد تم السماح بإبحار الشحنة بعدما توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة بين موسكو وكييف الشهر الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن يتوقف شحن الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود الذي تسيطر عليه روسيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم.

من جهته أوضح مركز التنسيق المشترك، الذي يشرف على تصدير الحبوب الأوكرانية، أن السفينة ستكون بمثابة عملية تجريبية، على أن يتم استخدام معلومات من طاقم رازوني لضبط الإجراءات الخاصة بالشحنات التالية.

ووفق وزارة الدفاع التركية فإن قافلة تضم ثلاث شحنات جديدة من الذرة غادرت أوكرانيا الجمعة. وقالت إن السفن الثلاث ستفرغ شحناتها في كل من إيرلندا وإنكلترا وتركيا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك