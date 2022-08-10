اليونان: عشرات المهاجرين في تعداد المفقودين بعد غرق مركبهم في بحر إيجه

مهاجرون وصلوا ميناء ثيرمي على جزيرة ليسبوس شرقي بحر إيجه قادمين من تركيا. 1 آذار/مارس 2020.

يواصل حرس السواحل اليونانيون الأربعاء البحث عن عشرات المهاجرين في بحر إيجه بعد غرق مركب كان يقلهم قبالة جزيرة كارباثوس، وفق بيان لخفر السواحل اليونانيين الذي أوضح أن المركب أبحر من مدينة أنطاليا التركية وكان متوجها إلى إيطاليا.

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صرح مسؤول في الجهاز الإعلامي لخفر السواحل اليونانيين لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء بأنه "تم إنقاذ 29 شخصا من جنسيات أفغانية وعراقية وإيرانية والبحث لا زال جاريا عن 20 إلى 50 شخصا آخرين وفق شهادات أفراد كانوا على متن المركب الذي غرق".

وتشارك في عمليات البحث، أربع سفن كانت في المنطقة التي غرق فيها المركب إلى جانب زورقي دورية تابعين لخفر السواحل ومروحية لسلاح الجو اليوناني. هذا وتعيق رياح قوية عمليات البحث بحسب بيان خفر السواحل.

وكان المركب أبحر من مدينة أنطاليا التركية متجها إلى إيطاليا وفق المصدر نفسه.

وبحسب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، يلقى مئات الأشخاص حتفهم سنويا في بحر إيجه جنوب شرق المتوسط خلال محاولاتهم العبور إلى اليونان من تركيا في اتجاه شمال أوروبا.

فرانس24/أ ف ب

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