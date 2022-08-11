الحرب في أوكرانيا: واشنطن تؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية

الحرب في أوكرانيا

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طالبت واشنطن روسيا الخميس بوقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها ودعت إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا. وطالبت بوضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني.

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أكدت الولايات المتحدة الخميس تأييدها إقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا، ودعت روسيا إلى وقف كل عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها التي تعرضت لقصف جديد.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية "القتال قرب محطة نووية أمر خطر وغير مسؤول" مضيفا أن "الولايات المتحدة تستمر في مناشدة روسيا وقف كل الأعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها ووضعها مجددا تحت الإشراف الأوكراني. وتدعم الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحطة النووية وفي محيطها".

ويثير الوضع في زابوريجيا قلق المجتمع الدولي، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق الخميس من خطر وقوع "كارثة"، وذلك قبيل انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي بعد ظهر الخميس بطلب من من روسيا للبحث في الوضع.

03:07 جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب - بون © فرانس24

وتبادلت كييف وموسكو الخميس الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوريجيا فيما أشارت الشركة الأوكرانية المشغلة إلى وقوع "خمس ضربات" قرب مستودع للمواد المشعة.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في زابوريجيا التي سيطرت عليها القوات الروسية في 4 آذار/مارس، بعيد بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

فرانس24/ أ ف ب

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