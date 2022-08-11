بريطانيا: توجيه تهمة الإرهاب لمواطن يشتبه بانتمائه إلى خلية "البيتلز" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب

ديان فولي والدة الرهينة المقتول، من قبل خلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" يطلق عليها اسم "البيتلز" والتي وجهت إلى أعضائها تهمة التآمر لقتل أربعة رهائن أمريكيين، من بينهم مولر وفولي، خارج المحكمة الجزئية الأمريكية في الإسكندرية.

وجه الادعاء العام البريطاني اتهامات بالإرهاب إلى رجل يدعى إين ديفيس يشتبه بأنه ينتمي إلى خلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" تدعى "البيتلز"، وذلك خلال عودته إلى بريطانيا قادما من تركيا حيث كان مسجونا. وحظيت خلية تنظيم "الدولة الإسلامية" باهتمام دولي بعد نشر مقاطع فيديو عن جرائم قتل أربعة مواطنين أمريكيين في الفترة من 2012 إلى 2015، وهم الصحافيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفا الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج. وكان من بين الضحايا الآخرين موظفا إغاثة بريطانيان وصحافيان يابانيان.

إعلان اقرأ المزيد

اتهمت الشرطة البريطانية رجلا يبلغ من العمر 38 عاما ويشتبه بأنه عضو في خلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" معروفة باسم "البيتلز" ومتخصصة في أسر وتعذيب وإعدام رهائن غربيين، بارتكاب جرائم إرهابية متعددة، بعد اعتقاله في المملكة المتحدة.

وقالت الشرطة في بيان الخميس إن آين ليسلي ديفيس الذي اعتقل في مطار لوتون، سيمثل أمام المحكمة صباح الخميس.

في هذا السياق، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ديفيس متهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" قتلت رهائن.

وأطلق الرهائن على الخلية المكونة من أربعة رجال كانوا تابعين للتنظيم في سوريا لقب "البيتلز" بسبب لهجتهم البريطانية.

وقال الادعاء العام الملكي إن "السيد ديفيس (38 عاما) متهم بارتكاب جرائم إرهابية وحيازة سلاح ناري لغرض يتصل بالإرهاب".

واتهم أعضاء خلية "البيتلز" ألكسندا كوتي البالغ 38 عاما والشافعي الشيخ 34 عاما ومحمد الموازي الذي قتل بغارة لطائرة مسيرة إلى جانب ديفيس، باختطاف 27 شخصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ونيوزيلندا وروسيا واليابان.

ويزعم أن الأربعة متورطون في قتل الصحافيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، إضافة إلى عاملي الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر.

وسلمت بريطانيا ألكساندا كوتي إلى الولايات المتحدة عام 2020 حيث أقر بذنبه في أيلول/سبتمبر الماضي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في نيسان/أبريل.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك