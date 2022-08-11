لاتفيا تعتبر روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب غزوها لأوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

اعتبر برلمان لاتفيا الخميس روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب الحرب في أوكرانيا، وأكد على أن " تصرفات روسيا في أوكرانيا إبادة جماعية تستهدف الشعب الأوكراني." وحث الحلفاء الغربيين على فرض المزيد من العقوبات على موسكو.

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صنّف برلمان لاتفيا الخميس روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب" بسبب الحرب في أوكرانيا ، ودعا الدول الغربية الحليفة إلى فرض عقوبات أكثر شمولا على موسكو من أجل إنهاء الصراع.

وجاء في قرار برلمان الدولة الواقعة على بحر البلطيق "تعترف لاتفيا بأن تصرفات روسيا في أوكرانيا إبادة جماعية تستهدف الشعب الأوكراني".

وأكدت لاتفيا على أنه يتعين على الدول الغربية زيادة الدعم العسكري والمالي والإنساني والدبلوماسي لأوكرانيا ودعم المبادرات التي تدين تصرفات روسيا.

وتدعي موسكو إنها لا تستهدف المدنيين عمدا فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" تقول إنها تهدف إلى حماية أمن روسيا وحماية المتحدثين بالروسية في أوكرانيا.

وجاء رد فعل روسيا منددا بتحرك برلمان لاتفيا. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القرار في منشور على تيليغرام بأنه ينطوي على "كراهية للأجانب".

ومن جانبه عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن امتنانه لقرار برلمان لاتفيا. وكتب كوليبا على تويتر يقول "تشجع أوكرانيا الدول والمنظمات الأخرى على أن تحذو حذوها".

وفر ملايين الأوكرانيين من ديارهم وقُتل الآلاف منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط.

فرانس24 / رويترز

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