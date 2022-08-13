أوكرانيا: قصف روسي يخلف قتلى في مدينتي كراماتورسك وزابوريجيا

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/ بولنت كيليك

قطعة صاروخ في كراماتورسك، شرق أوكرانيا، 11 أغسطس 2022.

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 15 آخرون الجمعة في قصف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك شرق أوكرانيا وزابوريجيا جنوب البلاد، بحسب السلطات المحلية. وأقرت وزارة الدفاع الأوكرانية بـ "نجاحات جزئية" للقوات الروسية في بعض المناطق حيث تحاول الحصول على "موطئ قدم".

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خلف هجوم روسي آخر على مدينتي كراماتورسك وزابوريجيا الأوكرانيتين الجمعة ثلاثة قتلى وأصاب ما لا يقل عن 15 عشر شخصا.

وكتب بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك على فيسبوك "هجوم جديد على كراماتورسك. وفقًا لمعلومات أولية، قتل مدنيان وجرح 13". مضيفا "القصف ألحق أضرارا بما لا يقل عن 20 مبنى وقد اندلع حريق"، ودعا السكان إلى إخلاء المنطقة.

وفي زابوريجيا، تحدث المسؤول المحلي أناتولي كورتيف، عبر تلغرام، عن مقتل امرأة الجمعة في غارات روسية أدت أيضًا إلى إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى.

وللتذكير، منذ انسحاب القوات الروسية من محيط كييف وخاركيف نهاية آذار/مارس الماضي، أصبحت منطقة دونباس شرق أوكرانيا مسرح معظم المعارك وفي الجنوب أيضا حيث تقود قوات كييف هجومًا مضادًا.

من جهتها أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في رسالتها المسائية بـ "نجاحات جزئية" للقوات الروسية في اتجاه باخموت، على الطريق المؤدية إلى كراماتورسك، حيث تحاول هذه القوات حاليا الحصول على "موطئ قدم".

وفي الوقت نفسه وعبر فيسبوك، أكد سيرغيه خلان المسؤول الأوكراني في منطقة خيرسون (جنوب) التي يحتلها الروس، أن آخر جسر كان يُستخدم لنقل أسلحة إلى القوات الروسية في المنطقة قد "تم دميره".

وللعلم فقد استهدفت قوات كييف مرارًا في الأسابيع الأخيرة محاور لوجستية روسية في هذه المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

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