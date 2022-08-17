مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية تعلن تعرض موقعها لهجوم سيبراني "غير مسبوق"

الحرب في أوكرانيا

مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية تقول إنها تتعرض لهجوم سيبراني "غير مسبوق" على موقعها

تعرضت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية لهجوم سيبراني روسي "غير مسبوق" على موقعها، وفق ما أعلنت الثلاثاء في بيان. ويأتي ذلك فيما يتصاعد التوتر حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، والتي احتلتها القوات الروسية في آذار/مارس 2022.

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في بيان لها، أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية إينرغوأتوم العامة الثلاثاء أنها تعرضت لهجوم سيبراني روسي "غير مسبوق" على موقعها، مشيرة إلى أن عملياتها لم تتأثر.

ونشرت على تلغرام "في 16 آب/أغسطس 2022، وقع أقوى هجوم إلكتروني منذ بداية الغزو الروسي ضد موقع إينرغوأتوم Energoatom الرسمي". مضيفة أن الموقع "تعرض للهجوم من الأراضي الروسية".

وأوضحت إينرغوأتوم أن مجموعة "الجيش السيبراني الشعبي" الروسية استخدمت أكثر من سبعة ملايين روبوت إنترنت لمهاجمة الموقع الإلكتروني طوال ثلاث ساعات.

وقرابة الظهر دعت قناة على إنستاغرام بالروسية تحمل اسم "الجيش السيبراني الشعبي" متابعيها إلى مهاجمة الموقع الإلكتروني لمؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية. لكن بحلول مساء الثلاثاء، أعلنت "تغيير" المخطط، وأعادت توجيه المناصرين إلى هدف جديد هو "المعهد الأوكراني للذكرى القومية" وقد أصاب بطء موقعه الإلكتروني.

وجاء الهجوم السيبراني في توقيت يتصاعد فيه التوتر حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، والتي احتلتها القوات الروسية في آذار/مارس بعيد بدء الغزو.

ويذكر أنه منذ نهاية تموز/يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية.

وقبل الغزو الروسي كانت أوكرانيا تعتمد على أربع محطات نووية لتأمين نحو 50 بالمئة من احتياجاتها للكهرباء.

وشهدت أوكرانيا أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986 عندما انفجر المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبل ما أدى إلى تسرب إشعاعي واسع.

فرانس24/ أ ف ب

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