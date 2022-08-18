ريبورتاج: متطوعون من الفيلق الجورجي يدربون الأوكرانيين على صد الجيش الروسي

02:20 متطوعون من الفيلق الجورجي يدربون الأوكرانيين على صد الجيش الروسي. © فرانس24.

منذ الأسابيع الأولى التي تلت الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي، تدفق آلاف المتطوعين من العديد من الدول إلى أوكرانيا، رغم أن أغلبهم لا يملكون أي خبرة عسكرية فعلية. في المقابل، يتواجد على الأرض جنود جورجيون يخدمون ضمن الفيلق الجورجي للمشاركة في القتال كما يقومون بعرض خبرتهم والتدريب على سبل صد الهجوم الروسي، يشاركهم في تلك المهام جنود ورجال شرطة أمريكيين سابقين. مراسلو فرانس24 ميلينا هويد وروب بارسونز ورائد أبو زايدة التقوا في كييف ببعض المتطوعين الذين يقدمون خبراتهم ويساهمون في تدريب الأوكرانيين.