أوكرانيا: ماكرون وبوتين يتفقان على تفتيش محطة زابوريجيا النووية من طرف وكالة الطاقة الذرية

الحرب في أوكرانيا

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وسط استمرار المعارك قرب محطة زابوريجيا الأوكرانية، ما ينذر بوقوع كارثة نووية، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على مقترح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال بعثة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المحطة النووية. وفيما حذر بوتين من أن الضربات المتتالية على محطة زابوريجيا تهدد بـ"كارثة واسعة النطاق"، خلال اتصال هاتفي مع ماكرون، قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره الروسي بأنه قلق بشأن مخاطر السلامة في المحطة.

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عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه من المخاطر التي يشكلها الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وحسب بلاغ للإليزيه، فإن الرئيسان اتفقا خلال مكالمة هاتفية، على إرسال بعثة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع في أقرب وقت ممكن، بشروط وافقت عليها أوكرانيا والأمم المتحدة.

وحسب المصدر، فقد اتفق الرئيسان أيضا على مواصلة المحادثات في الأيام المقبلة.

في هذا السياق، قالت الشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا الجمعة إن لديها ما يدعو للاعتقاد بأن موسكو تعتزم فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، وهي عملية معقدة تقول كييف إنها قد تتسبب في كارثة.

وبحسب إفادة للكرملين بشأن المحادثة الهاتفية، قال بوتين إن قصف محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا والذي ألقى مسؤوليته على كييف، أثار احتمال وقوع "كارثة واسعة النطاق".

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والتي سيطرت عليها روسيا في مارس/آذار، لكنها ما زالت تدار بواسطة تقنيين أوكرانيين. ومن بين ستة مفاعلات في المحطة، ما زال إثنان فقط قيد التشغيل.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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