قوات صينية ستتوجه إلى روسيا للمشاركة في المناورات العسكرية السنوية "فوستوك"

أفراد من الجيش الصيني قرب دبابة من النوع 96A خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2022 في ألابينو، خارج موسكو، روسيا في 16 أغسطس/آب 2022.

أعلنت الصين أنها سترسل قوات إلى روسيا للمشاركة في المناورات العسكرية السنوية "فوستوك" التي ستجري في الفترة ما بين 30 أغسطس/آب والخامس من سبتمبر/أيلول، موضحة أن الهند وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجيكستان ودولا أخرى ستشارك أيضا في تلك التدريبات. وفيما تواجه روسيا عقوبات دولية وإدانات واسعة بسبب حربها على أوكرانيا، قالت بكين إنها تريد دفع علاقاتها الثنائية مع موسكو "إلى مستوى أعلى".

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ستتوجه قوات صينية إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بكين.

وترتبط بكين وموسكو بعلاقات دفاعية وثيقة. وأعلنت الصين أنها تريد دفع العلاقات الثنائية "إلى مستوى أعلى" في وقت تواجه موسكو عقوبات دولية وإدانات واسعة بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية الأربعاء إن مشاركتها في تدريبات "فوستوك" السنوية، التي قالت موسكو إنها ستجرى بين 30 أغسطس/آب والخامس من سبتمبر/أيلول، تأتي في إطار اتفاقية تعاون ثنائي مع روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن "الهدف هو تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة، وتعزيز مستوى التعاون الإستراتيجي بين الأطراف المشاركة، وتقوية القدرة على الاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة". وأوضحت أن الهند وبيلاروسيا ومنغوليا وطاجيكستان ودولا أخرى ستشارك أيضا في التدريبات.

وتُتهم الصين والهند بتوفير غطاء دبلوماسي لروسيا خلال حربها المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا من خلال معارضة العقوبات الغربية ومبيعات الأسلحة إلى كييف. إلا أن بكين شددت على أن مشاركتها في التدريبات "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".

وتعتبر هذه ثاني تدريبات عسكرية مشتركة تجريها القوات الصينية والروسية في 2022. فقد أجرت قاذفات قنابل من البلدين تدريبات استمرت 13 ساعة قرب اليابان وكوريا الجنوبية في مايو/أيار ما أجبر هاتين الدولتين على إرسال طائرات مقاتلة، بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور طوكيو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه بينما يتسبب دفء العلاقات بين الصين وروسيا في تقويض الأمن العالمي، فإن واشنطن "ليس لديها تفسير خاص" لتلك التدريبات. وأضاف في مؤتمر صحافي أن "معظم الدول المشاركة تشارك بشكل روتيني في مجموعة واسعة من التدريبات والتمارين العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا".

فرانس24/ أ ف ب

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