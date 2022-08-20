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الجزائر: تواصل التحري للتعرف على هوية 15 جثة شوهتها الحرائق وحملات تضامن لمساعدة المتضررين

01:22 غالبية حرائق الجزائر "تحت السيطرة" وحملة تضامن لمساعدة المتضررين © فرانس24

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية الجمعة السيطرة على غالبية الحرائق التي اجتاحت منذ يومين مناطق في شمال شرق البلاد مخلفة عشرات القتلى والمفقودين، إذ استطاعت في غضون 48 ساعة التحكم في أكثر من 70 حريقا. وتحسبا لأي طارئ، ينقل مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية فيصل مطاوي أن الشرطة أغلقت العديد من الطرقات المؤدية إلى منطقة الطارف حيث استعرت الحرائق. في تلك الأثناء، وفيما تم التعرف على هوية 18 جثة، يذكر مطاوي أن فرقا للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام تمشط الغابات للعثور على مفقودين وتواصل البحث والتحري للتعرف على هوية 15 جثة شوهتها الحرائق. من جهة أخرى، ولمواجهة تداعيات الكارثة، أطلق متطوعون حملات تضامن لمساعدة المتضررين من الحرائق، من خلال جمع الثياب والأدوية والغذاء لتقديمها. كما انتشرت دعوات تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة وتوجيه التبرعات لمستحقيها.